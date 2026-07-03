Los abonos del Básquet Coruña están bastante por debajo de la media de la ACB

Imagen general del Coliseum en el partido de debut del Básquet Coruña en la ACB, el 29 de septiembre de 2024 contra el Real Madrid Carlota Blanco

A falta de cinco clubes por lanzar sus respectivas campañas de abonados para la temporada 2026-27 (algunos no lo harán porque no tienen sitio para más), los precios de los carnés del Básquet Coruña se sitúan por debajo de la media generada por los doce, trece si se incluyese el naranja, que sí lo han hecho.

El asiento más caro para ver en la máxima categoría a Carles Marco y sus pupilos es de 565 euros, las sillas de pista prémium para cualquiera de los tres tramos de edad (sénior, joven e infantil), resulta 54 euros más barato que la media de los otros doce, que es de 619.

La entidad presidida por Pablo de Amallo también se ubica por debajo de la media de la localidad más económica, que es de 218. La más barata para ver los 17 partidos de liga regular del último campeón de los playoffs de Primera FEB es de 140 euros.

Unas cuentas que, como casi en todo en esta vida, tiene matices. En este caso, unos a favor y otros en contra. A favor está que la media se refiere únicamente a las cuotas de los abonos sénior. En contra, que algunas tarifas incluyen también partidos de otras competiciones.

Por ejemplo, el Baskonia ofrece los 17 de la ACB y 19 de la fase regular de la Euroliga por un mínimo de 226 euros (chollazo) y un máximo de 991. El UCAM va un poco más allá: por 180 y 560 sus aficionados podrán asistir a todos los encuentros del primer equipo en el torneo de la regularidad y en competición europea, y a mayores todos los del filial en la Liga U.

El carné más caro entre estos trece clubes lo oferta el Barça: 1.106, por la liga regular y los playoffs (ocho partidos máximo), en la denominada zona 1 inferior del Palau Blaugrana. Su diferencia con el más barato es abismal: 947 euros. Eso sí, una zona calificada oficialmente como de visibilidad muy reducida no parece lo más atractivo por mucho que solo cueste 159 por todo el curso. Además hay dos áreas llamadas de visibilidad reducida, con un coste de 203 y 277 euros.

El Joventut, cuyos cuotas ordinarias sénior oscilan entre 668 y 198, ofrece un par de opciones cuanto menos llamativas. Prémium, con un coste anual de 1.300 euros, y Pista Experience, que por 2.500 incluye asientos a pie de cancha (prémium), cátering y otros servicios VIP.

Solo renovación

El Unicaja Málaga únicamente activa la opción de renovación del abono, toda vez que el aforo del Martín Carpena no da para más pese a tener 11.300 asientos y de que la Asociación de Clubes de Baloncesto no fija porcentaje alguno reservado para las venta de entradas para público en general o aficionados visitantes, aunque sí obliga a reservar un cupo para los compromisos, patrocinadores y compromisos institucionales de la propia ACB.

Real Madrid, Valencia Basket, Tenerife, San Pablo Burgos y Bilbao Basket son los clubes todavía sin campaña de abonados. El presidido por Florentino Pérez ofreció el curso recién terminado paquetes para tres localidades del Movistar Arena con todos los partidos de ACB y de Euroliga entre enero y junio.

El levantino, flamante campeón liguero, ni siquiera ha activado, lo hará el 1 de septiembre, la opción Amic Taronja, que por 60 euros otorga, entre otras cosas, lista de espera prioritaria para obtener hasta dos abonos y descuentos en entradas ordinarias para los partidos de los equipos masculino y femenino.

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Entre los tres clubes gallegos, el Obradoiro vende el carné más caro y el Básquet Coruña el más barato. La grada retráctil central del Fontes do Sar cuesta 705 euros, por 140 el tendido alto de fondo del Coliseum.

El alto más económico lo ofrece el Breogán: 497 euros la opción denominada Miño VIP, cuya tarifa para el tramo de edad más bajo, infantil (cinco a 17 años), es de 382.

Tanto la entidad compostelana como la lucense tienen una categoría de la cual carece la herculina: mayores de 65 años. En el Sar los precios oscilan entre 555 y 289 euros; en el Pazo Universitario, entre 431 y 198. El Obra cuenta también con la baby (menores de cuatro) años, con precios entre 87 y 40 euros.

Todos los clubes ofertan diferentes tipos de descuentos o tarifas reducidas, prácticamente imposibles de enumerar, condicionados por el número de abonados, la situación familiar o social, enfermedades físicas o mentales...

Las cuotas más asequibles de los trece clubes de los que hay ya campaña de abonados es el Andorra, y ello a pesar de contar con el pabellón más pequeño, junto con el Nou Congost de Manresa, de los 18 que integrarán el campeonato 2026-27, ambos con los 5.000 asientos mínimos exigidos por la ACB. Ver al equipo del principat cuesta entre 400 y 140 euros, cifra esta que, junto con la más barata del Básquet Coruña, son las más bajas entre estas trece entidades.

Por debajo de 200 euros se sitúan también los asientos más económicos de Joventut (198), UCAM (180), Barça (159) y Zaragoza (160), en este último caso solo para abonos renovados.

Precios para todos los bolsillos. Y para todos los gustos. Porque siempre están los que todo les parece caro y sus antónimos. Y los que se conforman con lo que les toca.