El Real Madrid confirma la destitución de Sergio Scariolo

Sergio Scariolo, durante un partido del curso 2025-26 Ramón de la Rocha

El Real Madrid reveló este jueves que Sergio Scariolo, quien el pasado verano firmó por tres años, no sigue el frente del equipo. El testigo lo tomará Pedro Martínez, reciente campeón liguero con el Valencia Basket, de donde llegaría a la casa blanca, según varias, fuentes el ala-pívot internacional Jaime Pradilla.

El archienemiego del equipo merengue, el Barça, también anunció salidas. Nico Laprovittola y Yousoupha Fall abandonan el club azulgrana tras finalizar contrato el 30 de junio. El base argentino y el pívot senegalés se unen al pívot Willy Hernangómez, los bases Juani Marcos y Tomas Satoransky, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale en la lista de no renovados.

El ala-pívot Braxton Key, que rechazó la oferta de renovación, se une a la larga lista de jugadores que con continúan en el Valencia Basket, que de momento solo se ha asegurado la continuidad de Kameron Taylor. El escolta Isaac Nogués, cuya baja oficial se confirmó este jueves, firmó unas horas después con el Joventut.

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Otra marcha relevante es la de Guillem Vives. El base internacional español puso fin a cinco años seguidos en su segunda etapa en el Joventut y pocas horas después de anunció su fichaje por el Zaragoza. Su marcha mantiene en la plantilla verdinegra al ‘1’ sueco Ludde Hakanson. La Penya sigue a la espera de la decisión de sus director de juego principal, Ricky Rubio, de quien se dice tendría una importante oferta del Panathinaikos.

Por último, el alero bosnio Nihad Djedovic continuará una temporada más en el Unicaja Málaga, club al que llegó en 2022 procedente del Bayern Munich.