El mercado ofrece al Básquet Coruña interesantes oportunidades cercanas

Ethan Happ, en un partido de la temporada 2025-26 con el San Pablo Burgos Cintia Cortés

El mercado ACB no para, como es lógico, de moverse. Aunque hasta la fecha se han registrado, lógicamente, más salidas y renovaciones que entradas. El Básquet Coruña es una muestra fehaciente de ello.

Un club naranja que, inevitablemente, está envuelto en el juego, cada año más extendido, de la rumorología. Otra de esas enfermedades contagiosas del fútbol.

La semana pasada se situaba en A Coruña al estadounidense Alex Fudge, un alero de 23 años y 2,03 metros, con grandes capacidades físicas y atléticas y en su currículum vitae seis partidos, divididos en dos temporadas, en la NBA. Hace tres años jugó con la selección de su país el Mundial sub-23 de 3x3. La última campaña militó en los Ottawa Blackjacks de la primera división canadiense. Podría ser.

Este miércoles, la rumorología saltó al terreno de la fantasía. Algunas fuentes, poco fiables, eso sí, colocaron muy cerca del Leyma a uno de los jugadores más codiciados de Europa, Shane Larkin. Fantasía triple. Por un lado, el más importante, el base estadounidense firmó unas horas por el Efes turco. Por el otro, Carles Marco cuenta ya con tres directores de juego (Caio Pacheco, Dídac Cuevas y Alonzo Verge Jr.). Por último, Larkin cobró la última temporada cerca de tres millones y medio de euros, cifra que podría suponer la mitad del presupuesto total, todavía por definir, del club presidido por Pablo de Amallo.

Un presupuesto del que habrá que descontar el montante de como mínimo cuatro nuevos fichajes. Además del condicionante económico está el de las banderas.

El Leyma ya ha cubierto, con Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic, el número mínimo de cupos (JFL) exigido por la Asociación de Clubes de Baloncesto. En nómina tiene también a tres con pasaporte europeo (Pacheco, Paul Jorgensen y Karlis Silins) y a uno con extracomunitario (Verge), cuya cantidad está limitada a dos.

Lo más lógico pasaría por contratar a otro escolta, tal vez a un ‘3’ puro, si Marco piensa seguir usando a Jacobo Díaz como ‘4’, y a dos ‘5’. Los equipos ACB 2025-26 han soltado ya a varios elementos que podrían encajar bien en los condicionantes a los que hace frente la entidad naranja.

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Como opciones interesantes al ‘2’ aparecen Gytis Radzevicius (Baskonia), Eli Brooks (Manresa), Corey Walden (Lleida), Caleb Agada (Lleida), Aaron Best y Kyle Kuric, estos dos últimos del Andorra. El primero ya está fuera; el segundo acabó contrato el 30 de junio y (aún) no ha renovado.

Radzevicius puede jugar también al ‘3’, Brooks es casi más base que escolta, Agada tiene puntos y físico y Walden no estuvo nada bien el último curso. Best cuenta con buena mano y es aplicado en defensa. Y a Kuric, pese a la edad (36), seguramente le salgan novias con mejor dote que la coruñesa.

¿Inalcanzables?

En la lista de aleros libres se alinean Adam Hanga (Joventut), Eugene Omoruyi (Baskonia), Thomas Scrubb (Tenerife), Mindaugas Susinkas y Cameron Hildreth (Girona), Leo Meindl (San Pablo Burgos) y DJ Stephens (Zaragoza), uno de los reyes del highlight gracias a sus enormes condiciones atléticas.

Todos ellos entre interesantes y muy interesante para cualquier equipo por debajo de los seis o siete principales. Los más apetecibles, el polivalente Hanga –quien, con 37 años, podría optar por la retirada– y Omoruyi, son también los más ¿inalcanzables? para un club como el herculino. A Scrubb se le sitúa de vuelta en Santiago, donde jugó entre 2021 y 2024.

Hildreth firmó un muy buen debut en la ACB, Susinkas se ha quedado algo estancado y el brasileño Meindl es un ‘3’ muy completo, fuerte capaz de rendir al ‘4’, con pasaporte europeo y que se conoce bien con Caio Pacheco.

En el menú de pívots libres aparecen tres primeros platos muy apetecibles, Ethan Happ (San Pablo), Jesse Edwards (Baskonia) y Nate Watson (Zaragoza), y varios segundos, Gyorgy Goloman y Cameron Krutwig (Lleida), James Karnik (Girona), Luke Fischer (San Pablo) y Jordan Sakho (Breogán). Y hasta el techo de la última ACB, Christ Koumadje, 224 centímetros y poco más.

Watson y Krutwig son los únicos con pasaporte extracomunitario. El más veterano del lote, Fischer, tiene 31 años. Podría entrar en este grupo un center bajo (2,01) como Devontae Cacok, aunque su estupenda temporada con el UCAM seguramente le redirija a la órbita de clubes de élite.

Este es, a día de hoy, el mercado de agentes libres, en las tres hipotéticas posiciones que le interesan al Básquet Coruña, generado por el fin de curso de la ACB 2025-26. Poco más, eso sí, que una gota en el océano del planeta baloncesto.