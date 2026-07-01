El Obradoiro 'liquida' al resto de la plantilla del ascenso

Leo Westermann celebra una canasta en el Básquet Coruña-Obradoiro de la fase regular Quintana

El Obradoiro, campeón de la Primera FEB 2025-2026 y que el primer día de la presente semana anunció la continuidad de cinco jugadores, la renovación de dos y la salida de tres, 'liquidó' este miércoles al resto de la plantilla que logró el ascenso directo.

No estarán a las órdenes de Diego Epifanio la próxima campaña el pívot Goran Huskic (lesionado de gravedad en la rodilla izquierda durante el partido de la primera jornada del recién finalizado ejercicio), dos ala-pívots, el internacional sueco Denzel Andersson y Aitor Etxeguren (el último de la rotación del extécnico del Básquet Coruña), y dos bases, el estadounidense Micah Speight y el francés Leo Westermann, uno de los líderes, si no el principal, del conjunto compostelano.

Sorprende especialmente la no continuidad del galo. No solo por su temporadón y su gran calidad, exhibida no hace tanto en equipos de primerísimo nivel (CSKA Moscú, Fenerbahce, Barça, Mónaco), también porque ya había jugado en la ACB con el Obra (2022-23) y, con 33 años, sigue estando a un nivel muy alto.

Andersson también dio un gran rendimiento, especialmente en tareas de intendencia, y ya conoce la ACB, donde jugó durante dos temporadas (2022 a 2024) con la camiseta del Bilbao Basket.

La salida de Etxeguren, el jugador con menos minutos entre los de la plantilla inicial, estaba cantada, así como la de Speight, quien llegó a Santiago con el curso empezado y después de ser cortado por el Granada, club que le dio su primera oportunidad en una ACB que, visto lo visto, parece quedarle algo grande. Suena con fuerza para el Estudiantes, que ya se ha hecho con los servicios de otro gran base exobradoirista, Fer Zurbriggen, la última campaña en el Menorca.

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Este quinteto se une a Travis Munnings, Dejan Kravic y Tra Holder. Este último, fichado para el tramo final, apenas jugó. El pívot serbio, fichado por la baja de su compatriota Huskic, podría ser aprovechable como segundo o tercer pívot en la ACB, donde debutó en la 2019-20 gracias al Obradoiro.

Otro '5' que queda libre es Cameron Krutwig, ya que el Força Lleida anunció este miércoles el fin de la vinculación. El estadounidense, de 27 años y 2,06 metros, promedió 5,1 puntos y 2,9 rebotes en quince minutos de media en pista. Tampoco sigue en Barris Nord el escolta Caleb Agada, autor de 7,8 tantos, 2,7 rechaces y 2,0 pases de canasta de media en los 34 partidos de fase regular.

Por otra parte, por fin una buena noticia para el Valencia Basket. El reciente campeón liguero ha conseguido renovar a uno de sus puntales, el alero Kameron Taylor, pese a los cantos de sirena desde Grecia. El estadounidense promedió en liga 11,7 puntos (39,3% de acierto en triples), 4,0 rebotes, 2,1 asistencias, 1,4 robos y 13,0 créditos de valoración.

El Manresa, por su parte, se despidió del pívot Kao Akobundu. El jugador nigeriano, que llegó al Nou Congost el verano pasado con el cartel de máximo taponador de la liga italiana, firmó 4,8 puntos, 2,4 rebotes y 1,8 tapones por encuentro a las órdenes del ourensano Diego Ocampo.

Además, el Unicaja Málaga anunció la cesión de uno de sus canteranos, el base Manu Trujillo, de 19 años y 1,94 metros, al Córdoba, recién ascendido a Primera FEB.