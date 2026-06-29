El Obradoiro confirma a los jugadores que tenían contrato en vigor

Alex Barcello y Paul Jorgensen debutarán la próxima temporada en la ACB Adrián Baúlde/FEB

El Obradoiro dio su primer paso en la confección de la plantilla con que afrontará la ACB 2026-27. Un paso, muy largo, que era un secreto a voces: la continuidad en el proyecto liderado por Diego Epifanio de los cinco jugadores que el pasado verano firmaron por dos temporadas. Además, anunció las renovaciones de Alex Galán y Diogo Brito.

Los confirmados son el pívot Felipe dos Anjos, el escolta Alex Barcello –quien debutará en la máxima categoría española–, Sergio Quintela y dos ex del Básquet Coruña, el alero Yunio Barrueta y el versátil exterior Olle Lundqvist, este convaleciente de una grave lesión, la rotura de tendón rotuliano de la rodilla derecha que sufrió el pasado diciembre.

El campeón de la última fase regular de Primera FEB, que a su vez no ha hecho oficial ninguna salida de la plantilla que lo que devolvió a la ACB.

Sí informó, poco después de la avalancha de jugadores que siguen en el equipo, la primera renovación. Galán, miembro de la plantilla del Básquet Coruña que logró en la 2023-24 su primer ascenso a la cima nacional, fue uno de los pocos que se quedaron fuera. Ahora Epi, el entrenador que le reclutó para la causa naranja, le concede al ala-pívot extremeño la oportunidad de volver a la ACB, categoría en la que disputó seis partidos, con el Bilbao Basket, en el ejercicio 2021-22.

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Después de Galán, le tocó el turno al alero Diogo Brito, uno de los artífices, con su espectacular tramo final de temporada, del ascenso directo. El internacional portugués, quien se estrenará en la máxima categoría española. Es el séptimo pasajero, de momento, del Obradoiro. Cabe recordar que Epi se llevó a la ACB a ocho de los héroes del primer ascenso del Leyma.

Por otra parte, el alero ourensano Rodrigo Seoane, que esta temporada militó en las filas del Tizona Burgos, ha firmado por dos temporadas por el Manresa que entrena su paisano Diego Ocampo, aunque el club del Bages ya ha anunciado que lo cederá un equipo de Primera FEB.