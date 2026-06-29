El Leyma ya tiene más de 5.300 socios tras renovar el 91% de los abonados de la campaña pasada

Dídac Cuevas durante la final por el ascenso contra Estudiantes Alberto Nevado

El Básquet Coruña anunció este lunes que cerró la primera fase de la campaña de abonados, la reservada a la renovación, con 5.321 aficionados que siguen afiliados al club naranja de cara al regreso a la Asociación de Clubes de Baloncesto.

La cifra oficializada por la entidad que preside Pablo de Amallo señala supone, en términos porcentuales, que un 91% de los aficionados que acompañaron al equipo en Primera FEB seguirán apoyando al campeón de los playoffs de la última edición de la segunda división nacional.

A mediodía de este lunes se abrió el plazo para las nuevas altas, que finalizará, en principio, el último día de julio. Los precios de los carnés sénior oscilan entre los 620 euros de las sillas de pista prémium y los 165 que cuesta un asiento en el tendido alto lateral del la categoría sénior.

En el tramo joven (personas nacidas entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2010, las cuotas van de los 620 euros en la grada de pista prémium y los 115 del tendido alto. En infantil (personas nacidas a partir del 1 de enero de 2011), el precio más alto es el mismo que en las otras dos categorías de edad y el más económico, también en el tendido alto, asciende a 105 euros.

El objetivo del club herculino debería ser, como mínimo, igualar los cerca de 7.500 abonos (7.493 según la entidad naranja) expedidos para la primera aventura en la ACB. Respecto a la aquella temporada, la 2024-25, los precios de los asientos se han incrementado un 16% de media, una subida más que asumible.

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En esa campaña de debut entre los más grandes del panorama nacional, en la que la ACB superó por primera en su historia los 100.000 abonados, el club naranja fue el séptimo, de los 18 participantes, con más afiliados. En el inicio del curso 2025-26, la Asociación del Clubes de Baloncesto anunció una cifra récord de socios globales: 107.460 entre todos los equipos, con el Valencia Basket, que estrenó hogar, el magnífico Roig Arena, a la cabeza, con algo más de 11.000.

Muy cerca de los 9.000 se movió el Baskonia, que para el próximo curso no descarta llegan a las cinco cifras. Otro club con gran masa social es el Unicaja Málaga, que tiene cubierto el aforo máximo –sin contar los asientos reservados a los rivales– del Martín Carpena y cuenta con una lista de espera para cubrir las bajas. De ahí que lleve varios años sin necesidad de lanzar campañas.

Por encima de los 8.000 se mueve asimismo el Zaragoza, entidad que evitó caer a la Primera FEB gracias a un triple sobre el bocinazo final del último partido de la temporada. Podría verse beneficiado del descenso del equipo de fútbol de la ciudad a Primera Federación.

Y hablando de descensos, el Gran Canaria, que el pasado mayo cayó de la ACB por primera en 35 años, tuvo cerca de 6.500 abonados en la 2025-26. El otro club que perdió la categoría, el Fundación CB Granada –repescado por el no ascenso del Real Betis–, también rebasó los seis millares (6.128).

Por el contrario, el Tenerife, semifinalista liguero, apenas superó los 4.000, aunque es cierto que su pabellón, el Santiago Martín, cuenta con solo 5.100 asientos, un centenar más que el recinto más pequeño, el del Andorra, que cumple justo con el mínimo exigido por la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Baskonia, Zaragoza, Unicaja, Valencia Basket, Joventut, Real Madrid y Bilbao Basket son los equipos con pabellones que superan las 10.000 localidades.