Cinco triples, cero descensos

El Básquet Coruña y el Obradoiro se unirán en la ACB al Breogán tras protagonizar el primer doble ascenso de equipos gallegos Patricia G. Fraga

La temporada 2026-27 será la sexta de la ACB con tres equipos gallegos, un panorama que no se veía desde hace 28 años. Y en las cinco precedentes no hubo un solo descenso. Claro que las condiciones eran distintas, tanto en el estatus de clubes como en el formato de competición. Y nunca antes habían ascendido dos de golpe, como han hecho recientemente el Obradoiro y el Básquet Coruña.

No obstante, la pérdida de la categoría fue una amenaza casi constante sobre los equipos de nuestra Comunidad. Empezando por la primera campaña de la historia con tres gallegos en liza, la 1989-990, con 24 en competición, divididos en dos grupos distribuidos sobre la base de la clasificación de la campaña anterior.

OAR Ferrol, Breogán y Ourense tuvieron que buscar la salvación en la promoción, tras acabar, respectivamente, duodécimo del grupo A-1, quinto del A-2 y octavo del A-2. En la siguiente fase las posiciones fueron sexto, quinto y octavo (último) del Grupo II.

El conjunto de la ciudad naval superó por 3-2 al Tenerife Amigos del Baloncesto y el Breogán por 3-1 al Ourense, obligándolo a jugar otra serie para eludir el descenso, en la que el COB ganó por 3-2 al Gran Canaria, que perdió la categoría junto con su vecino insular.

En la 1990-91, también con 24 protagonistas pero con un formato modificado (doble vuelta entre los miembros del mismo grupo, y también contra los 6 del otro grupo que tuvieran la misma disposición clasificatoria en la temporada anterior), paz para el Ourense y el Breogán y apuros para el OAR.

El equipo de sur de Galicia y el celeste se colaron en los playoffs por el título, que entonces se disputaban desde octavos de final, gracias a sendos octavos puesto en los grupos Par e Impar. El COB cayó por 2-0 contra el Estudiantes y el Breo hizo lo propio ante el Joventut, en una ronda donde los ocho cruces concluyeron el mismo marcador global.

El OAR, décimo segundo y colista del Impar, perdió en la primera ronda del playout por 1-3 contra el Granollers y en la segunda batió por 3-2 al Tenerife, con un 94-64 en el quinto partido. Descendieron el equipo canario y el Granada.

En la 1991-92, con los mismos equipos y sistema de competición de la campaña precedente, situación a la inversa: tranquilidad para el conjunto ferrolano y susto para sus dos vecinos comunitarios.

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El OAR concluyó la fase regular en la undécima plaza, lo cual lo emparejó con el Barça en octavos de final. Los azulgranas no dieron opción (2-0).

El Breogán remató décimo octavo, cuatro posiciones por delante del Ourense. Ocho equipos lucharon por la permanencia. El conjunto celeste la logró barriendo (3-0) en la ronda inaugural al Granada, mientras que el de As Burgas necesitó seis partidos, los tres que perdió contra el Maristas Málaga y los tres que ganó al Granada.

En la campaña 1992-93, con 22 participantes (grupo único pero que a efectos de cruces se dividía en dos, jugando a doble vuelta entre los del mismo y a una con el resto, dando lugar a unas extrañas 31 jornadas), dos gallegos en playoffs y uno en tierra de nadie.

Como si estuviera en medio de una escalera, sin saber si sube o baja, en esa tesitura tan nuestra acabó el Breogán, ya que el décimo séptimo (su puesto) y el décimo octavo se iban de vacaciones anticipadas y los cuatro últimos disputaban la promoción de permanencia.

El Ourense acabó undécimo y en octavos de los playoffs se convirtió en el primer equipo gallego en superar un cruce de la batalla por el título. Venció al Málaga por 2-0, el mismo marcador que luego le endosaría el Barça.

El OAR, décimo quinto en la regular, cedió por 2-1 contra el Joventut en la ronda inaugural.

El club de la ciudad naval acabó con tridente gallego al final de la temporada 1993-94, la única donde los playoffs por el título contaron con tres aspirantes de nuestra Comunidad. Por motivos económicos. Renunció a seguir en la Asociación de Clubes de Baloncesto, a pesar de haberse clasificado en la undécima posición de la regular. En octavos se topó nuevamente con el Barça (2-0).

El Ourense, que había terminado dos plazas más abajo, dio la sorpresa en octavos de final al tumbar, por 2-1, al quinto clasificado, el Bàsquet Club Andorra. El Estudiantes lo mandó de vacaciones con otro 2-1.

Por su parte, el Breogán, décimo sexto en una regular de 28 encuentros, sucumbió (2-0) en primera ronda contra el Real Madrid.

Doble descenso frustrado

Hay un doble descenso gallego, aunque en una temporada con únicamente dos en liza, el OAR y el Breogán. Ambos vía playout en la temporada 1986-87. Y ambos mantuvieron la categoría gracias a una reestructuración de la liga.

Antes de la ACB, cuyo primer curso fue el 1983-84, el primer gallego en pisar una máxima categoría que entre 1957 y 1983 contó con entre seis y 16 equipos, fue el Bosco Coruñés, en la 1968-89. Bajó directo como farolillo rojo de una competición con doce contendientes.

Nunca en la llamada Primera División o Liga Española de Baloncesto coincidieron tres. Es más, la primera dupla no se dio hasta la campaña previa a la fundación de la ACB. El OAR finalizó undécimo y el Obradoiro décimo cuarto y último, el único que perdía la categoría. Solo ganó dos partidos en 26 jornadas, uno más que el entonces llamado CD Basconia.

Entre la 1968-69 y la 1982-83 el único gallego en élite, que alcanzó en la 1970-71, fue el Breogán. Jugó seis temporadas. Bajó dos veces, ambas directo, se salvó tres vía promoción (con distintos formatos) y una vía liguilla de permanencia.