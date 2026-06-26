El Básquet Coruña activa la opción de cambio de asiento de los socios renovados

La afición del Leyma celebra el ascenso en el Coliseum Carlota Blanco

A petición de sus aficionados, el Básquet Coruña pone a su disposición una opción que no entraba en los planos iniciales de la campaña de abonados para la temporada 2026-27: el cambio de asiento de los afiliados que renovaron su carné.

La misma estará disponible durante los dos días previos a la venta general de abonos, que comenzará a las 12.00 horas del lunes 29 de junio. Se podrá hacer on-line este sábado 27 y el domingo 28, en horario de 9.00 a 21.00 horas.

La entidad presidida por Pablo de Amallo avisa a los interesados de que, en caso de tener alguna incidencia que impida concretar la operación, se deberá esperar un mínimo de media hora antes de volver a intentarlo. Si el problema persistiese, habría que mandar un correo a abonados@basquetcoruna.com, incluyendo una captura de pantalla de la incidencia y el nombre y apellidos del abonado.

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El plazo para la renovación de carnés concluye a las 23.59 horas del viernes 26 de junio. El lunes 29 se abre la venta para los nuevos abonados, que rematará el 30 de julio. Las altas podrán formalizarse a través de https://venta.basquetcoruna.t2v.com/

El club remarca que realizará un control exhaustivo para comprobar que la edad de la persona que accederá al Coliseum se corresponde con la categoría del abono (adulto, joven o infantil). Adquirir o usar abonos utilizando una edad distinta a la real para beneficiarse de tarifas reducidas podrá suponer la anulación del abono o entrada y la denegación de acceso.

El abonado que adquiera una localidad en la zona en la Grada de Animación, ubicada en el Tendido Medio Lateral 2, reconoce y acepta las características propias de dicha área. En consecuencia, durante los partidos podrán utilizarse instrumentos y elementos de animación, incluidos tambores, megáfonos, dispositivos sonoros y otros medios similares, generándose niveles de ruido superiores a los habituales en otras zonas del recinto.