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Básquet Coruña

Segunda oportunidad coruñesa también para Karlis Silins

El ala-pívot letón, que disputó trece partidos en la campaña 2024-25, es el octavo pasajero del Leyma Básquet Coruña 2025-26

Chaly Novo
Chaly Novo
25/06/2026 19:28
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El Básquet Coruña anunció este jueves su segundo fichaje para la temporada 2026-27. Aunque lo correcto es hablar de ‘refichaje’, ya que el ala-pívot letón Karlis Silins ya vistió la naranja, al igual que el otro contratado, el base estadounidense Alonso Verge Jr., en la temporada 2024-25.

Silins, de 28 años y 2,11 metros de estatura, pasó en la presente campaña por las filas de dos equipos, el Trabzonspor, de la máxima categoría de Turquía, y el Neptunas Klaipeda lituano, con el que disputó 18 partidos de la fase regular y una decena en los playoffs.

Sus medias fueron 8,8 puntos y 4,2 rebotes y de 10,6 (47,6% de acierto en triples) y 4,1 respectivamente. En la regular valoró una media de 10,7 créditos y en la postemporada subió hasta 12,4.

En los trece encuentros que defendió el escudo de la Torre de Hércules firmó 8,0 tantos (60,6% en tiros de dos, 40,0% en triples y 75,6% en libres), 2,5 rechaces y 8,2 de valoración.

Se trata de un ‘4’ tan puro como moderno. La primera afirmación se basa en que es capaz de jugar de espaldas al aro, a pesar de no ser un jugador atlético. Aunque en su debut de naranja, en el Nou Congost de Manresa, firmó uno de los mejores mates de aquella temporada. La segunda afirmación la avalan sus porcentajes de lanzamiento desde cualquier ángulo del arco de 6,75 metros, también con un a pesar de: su extraña mecánica de tiro.

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Con su ‘refichaje', el Básquet Coruña 2026-27 cuenta ya con ocho jugadores en nómina, el citado Verge Jr. y los renovados Caio Pachecho, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic.

Está confirmada la no continuidad del resto de la plantilla del segundo ascenso (Danilo Brnovic, Macachi Braz, Abdou Thiam, Mus Barro y Joe Cremo), a excepción de Ilimane Diop. De momento, ocho jugadores y ningún ‘5’ entre ellos, así que los próximos tiros del mercado deberían ir por ahí, aunque también faltaría otro escolta y otro alero. Este no será, en principio, de la tierra.

Un sueño que se esfuma

Prácticamente desde el mismo momento en que el Básquet Coruña certificó su retorno a la ACB empezaron las cábalas sobre la confección de la plantilla. En muchas de ellas aparecía el ‘3’ cercedense Jonathan Barreiro. Tal vez más con el corazón que con la cabeza.

Barreiro, una decena de veces internacional con la selección española absoluta, se presentaba más como un esperanzador sueño romántico que como una realidad.

Lo certificó este jueves su club desde 2021, el Unicaja, al anunciar la extensión por un año de su contrato, que remataba el 30 de junio de 2027, con lo cual este especialista defensivo de 29 años y 2,03 metros, no se mueve de Málaga.

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