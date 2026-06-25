Así construye su plantilla el Leyma

Ilimane Diop penetra a canasta ante la defensa de Yunio Barrueta en el partido de Primera FEB entre Leyma y Obradoiro en el Coliseum Quintana

Sin prisa, pero también sin pausa teje el Básquet Coruña una plantilla. Apenas dos semanas después de confirmar el ascenso y con algo más de mes y medio hasta el inicio de la pretemporada, cuyo inicio se estima a mitad de agosto, el equipo ya cuenta con seis piezas y prácticamente todo su backcourt confeccionado. Queda, en todo caso, una parte sustancial por resolver y ahí el club se mueve para acceder a hombres altos con kilos, capacidad reboteadora y bagaje para competir en la nueva liga a la que accede el equipo. Ese último valor, el de la experiencia, no es baladí para la dirección deportiva, que quiere reclutar jugadores que conozcan la competición. “Sería importantísimo poder fichar a jugadores con experiencia en la ACB”, explicó el responsable de esa parcela, Charlie Uzal, en una entrevista a este periódico.

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En todo caso la confección del plantel pasa por un condicionante económico en el que tiene que ver, y mucho, la aportación de los abonados, que puede llegar a ser de más de una cuarta parte del presupuesto del club. No es una batalla cualquiera y en otras ciudades con proyecto en ACB se está librando, por ejemplo en Lugo, donde el Breogán asume que debe incrementar su músculo financiero y que uno de los caminos para hacerlo es ampliar el Pazo dos Deportes, inaugurado en 1992, y ganar algo más de un millar de localidades hasta un total de 6.809. El Básquet Coruña tuvo en su única experiencia ACB casi 7.500 abonados en un recinto como el Coliseum que en su formulación para baloncesto puede albergar más de 9.200 personas. En todo ese contexto, los movimientos del club van según estas líneas:

La continuidad

Seis de los jugadores que formaron parte del plantel la pasada temporada seguirán en la venidera: Caio Pacheco, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic, una apuesta fuerte del club y más si se considera que el recuerdo de las ocho continuidades tras el último ascenso sigue muy presente en la crítica de lo ocurrido aquella campaña. Entonces se dio continuidad a Beqa Burjanadze, Yunio Barrueta, Goran Huskic, Olle Lundqvist, Atoumane Diagne, Ingus Jakovics, Aleix Font y Alex Hernández. La necesidad de cumplir los cupos que marca la ACB, que exige al menos cuatro jugadores que se hayan formado en equipos españoles, propicia que se haya optado por darle continuidad a jugadores que además entienden e interpretan a la perfección el estilo de juego que demanda Carles Marco. De todos ellos el único que no ha jugado jamás un partido de ACB es Jorgensen, que sí tiene experiencia en las máximas categorías de Portugal y Grecia.

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Las necesidades

La vuelta de Alonzo Verge le da filo al equipo, que recluta de nuevo aun a costa de gastar uno de los dos cupos de extracomunitario, a un anotador con talento para explotar situaciones de uno contra uno, o lo que es igual: un clon de Jorgensen que viene de ser el segundo máximo anotador y líder en asistencias de la Bundesliga germana. El movimiento apunta, en todo caso, a uno subsiguiente que consista en buscar en el mercado un perfil que cierre la nómina de bases y escoltas con un dos-tres con vocación defensiva. Las salidas de Cremo, Brnovic, Micovic, Thiam, Barro y Macachi marcan de alguna manera las necesidades de mercado y hay que considerar también que es más que probable que se vaya, como hace dos campañas, hacia un plantel con más de doce jugadores. En ese caso esa opción del dos-tres podría desdoblarse. Lo evidente es que deberán de llegar dos aleros.

Renovación en la pintura

El equipo busca músculo. Mus Barro y Abdou Thiam ya han salido en dirección a Granada, donde se configura un proyecto para regresar cuanto antes a la ACB. Pero en Coruña lo que se busca es otro perfil. ¿Puede entrar ahí Ilimane Diop? Fuentes consultadas por este diario apuntaban a que la primera idea del club era la de renovar todo su frontcourt. Y Diop entraría en esa resta. “Es mi momento más feliz desde que salí del Baskonia, volví a disfrutar del baloncesto en A Coruña. Veremos lo que me depara la vida. Lo que me gustaría es seguir disfrutando de jugar al baloncesto, en Coruña o en otro sitio, eso me da igual”, explica el senegalés en una entrevista publicada en la edición alavesa del Diario de Noticias. En sus dos últimas campañas en ACB, Diop promedió 3,5 puntos y 2 rebotes en la 2023-24 en Tenerife y llevaba 1,8 puntos y 0,6 rebotes en la 2024-25 antes de rescindir contrato en el mes de enero con el cuadro canario, en el que apenas sumaba treinta minutos en pista en todo el curso.

En este escenario el Básquet Coruña necesita incorporar al menos tres pivots y es probable que, según las oportunidades de mercado que se vayan presentando, deje para una de estas plazas la otra que tiene disponible de extracomunitario.