¿Cuánto costará a los nuevos socios ver la ACB en el Coliseum?

Imagen del Coliseum durante un partido de esta temporada | ACB PHOTO / ADRIÁN BAÚLDE

Con solo cuatro días por delante de plazo de renovación de abonos, los aspirantes a darse de alta como abonados del Leyma Básquet Coruña en su regreso a la Liga ACB ya conocen los precios que tendrán que pagar en las diferentes modalidades y graderíos. El coste para un nuevo socio irá desde los 105 euros de la opción más barata en categoría infantil hasta los 620 euros de las sillas de pista premium, independientemente de la edad del aficionado.

Tras hacerse públicos los precios para las renovaciones, el club ha dado a conocer este martes las tarifas que deberán abonar quienes quieran sumarse a la marea naranja y darse de alta como nuevos abonados a partir del 29 de junio.

Por detrás de las sillas de pista aparecen las localidades de Pista Lateral Central, con precios de 535 euros para adultos, jóvenes (los nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2010) e infantiles (del 1 de enero de 2011 en adelante), mientras que la Grada Pista Camerinos tendrá un coste de 315, 280 y 180 euros, respectivamente.

En las zonas centrales del Coliseum, los abonos de Tendido Bajo alcanzarán los 425 euros para el público general, con una bajada de 70 euros para jóvenes y de 230 para infantiles. En cambio, en el sector Tendido Medio Alto los precios serán de 345, 245 y 175. El Tendido Alto es de las tres situadas en el bloque del medio con los precios más accesibles, de 240 euros a 125 para los menores de quince años. En Tendido Medio los precios serán de 345, 245 y 175 euros, respectivamente. Un precio similar a los de Anfiteatro, que tendrá un precio de 310, 210 y 140 euros.

Las localidades laterales presentan importes más reducidos. El Tendido Bajo tendrá un coste de 315 euros para adultos, 285 para jóvenes y 180 para infantiles. En Medio, los precios bajan notablemente en los sub-25, con un coste máximo de 180 euros. Tendido Alto se quedará en 225, 135 y 120 euros, mientras que el Anfiteatro costará 265, 185 y 150 euros.

Las opciones más económicas se encontrarán en las zonas de fondo. Allí, el Tendido Bajo tendrá un precio de 260 euros para adultos, 200 para jóvenes y 155 para infantiles. El Tendido Medio costará 205, 145 y 120 euros; el Tendido Alto, 165, 115 y 105 euros y el Anfiteatro, 205, 145 y 120 euros.

Además, el club mantendrá un descuento de 30 euros por cada hijo menor de 25 años dentro de los abonos familiares. El periodo de nuevas altas arrancará el próximo 29 de junio, una vez finalice la campaña de renovaciones, y se prolongará hasta el 30 de julio o, en su defecto, hasta completar el aforo disponible.