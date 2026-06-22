Jaka Lakovic ocupa el lugar de Txus Vidorreta en el Tenerife

Jaka Lakovic gesticula en la banda durante un partido del Gran Canaria, con el que no acabó la temporada ACB Photo/Miguel Henriquez

Este lunes se ocupó uno de los dos puestos de entrenador vacantes que quedaban en la ACB. Realmente, el único posible, puesto que el otro es del Barça, inmerso en la disputa de la final liguera contra el Valencia Basket. La gane o la pierda, Xavi Pascual abandonará el club azulgrana.

El penúltimo elegido es Jaka Lakovic. El esloveno empezó el año 2026 en una isla canaria y lo terminará –si nada se tuerce– en otra. El exbase fue despedido del Gran Canaria después de 25 jornadas ligueras, en las que el equipo Pío, Pío solo logró siete victorias. El cambio tampoco surtió efecto y el Granca descendió a Primera FEB después de 35 años seguidos en la ACB.

Lakovic ocupa así el cargo que fue propiedad de Txus Vidorreta durante los últimos ocho años. El técnico vasco cerró la semana pasada su periplo en el Tenerife para tomar las riendas del Unicaja.

Además del Gran Canaria, Jaka Lakovic, de 47 años, ha dirigido al Bilbao Basket y al Ulm alemán. Fue asistente en la selección de su país, en el Barça, en el propio Bilbao y en el Joventut.

Por otra parte, el Zaragoza, equipo que se salvó gracias a un triple en el último segundo del último partido de la temporada regular y que era uno de los más atrasados en el trabajo de confección de la plantilla, ya tiene en nómina a cinco jugadores tras renovar el contrato del pívot Gabriel Olaseni, de 34 años, 2,08 metros y que llegó al club maño el pasado mayo.

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El internacional por Gran Bretaña promedió 12,0 puntos, 5,0 rebotes y 11,8 créditos de valoración, en 22 minutos de media en pista en los solamente cuatro partidos que disputó a las órdenes del también renovado Gonzalo García de Vitoria.

El alero Alex Reyes, de 32 años y 2,02 metros, abonó al Manresa su cláusula de salida y podría comprometerse en breve con otro club catalán, el Joventut, después de dos temporadas en la entidad del Bages, a la que llegó procedente del Bilbao Basket. Esta campaña promedió 13,3 tantos, 5,2 rechaces y 13,4 créditos.

El Andorra, por su parte, anunció dos salidas: Justin McKoy y Sir’Jabari Rice. El primero, ala-pívot de 25 años y 2,03 metros, firmó 6,6 puntos, 3,2 rebotes y 6,3 de valoración en una media de 18 minutos en 32 encuentros. Su compatriota, escolta de 27 años y 1,91 metros, promedió 13,7 tantos, 3,8 rechaces y 3,9 asistencias y 13,9 créditos en en 24 minutos y medio de juego.

Además, la rumorología coloca en el Básquet Girona al base internacional polaco Andrzej Pluta, exjugador, entre otros, del Ourense –del que el club catalán fichó la semana pasada a otro base, el joven Isaac Vázquez– y del CB Sevilla. Esta temporada Pluta promedió 12,8 puntos, 2,1 rebotes, 6,4 pases de canasta y 13,0 de valoración con el Trefl Sopot en la liga de su país.