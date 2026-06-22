El Básquet Coruña ya tiene más trabajo hecho que dos rivales

Dino Radoncic abrió el capítulo de renovaciones del club que preside Pablo de Amallo Javier Alborés

A pesar de su condición de recién ascendido, el Básquet Coruña lleva el trabajo de confección de la plantilla más adelantado que un par de equipos que disputaron la aún viva ACB 2025-26. En su misma situación se encuentra el otro que ha dado el salto, el Obradoiro.

Los dos equipos coruñeses, que dominaron claramente la fase regular de Primera FEB, cuentan con cinco jugadores en nómina. En el caso del naranja, con cuatro renovaciones: Dino Radoncic, Caio Pacheco, Guillem Jou y Jacobo Díaz, todos ellos con mayor o menor experiencia en la máxima categoría nacional, y un fichaje: Alonzo Verge Jr., quien jugó con el conjunto herculino los tres últimos partidos de la temporada 2024-25.

Por su parte, el Obradoiro cuenta con cinco elementos que el pasado verano firmaron por más de un curso: Yunio Barrueta, Alex Barcello, Felipe Dos Anjos, Sergio Quintela y Olle Lundqvist, este último en el dique seco por una gravísima lesión.

La diferencia está en las salidas. El Leyma ha confirmado cinco: Mus Barro, Joe Cremo, Strahinja Micovic, Danilo Brnovic y Macachi Braz, por ninguna todavía el equipo entrenado por Diego Epifanio.

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El otro equipo gallego, el Breogán, ha extendido el vínculo con cinco jugadores (Dominik Mavra, Francis Alonso, Aleksandar Aranitovic, Danko Brankovic y Mihajlo Andric), ha contratado a tres (Tevin Brown, Aleksa Ilic y Josep Peris) y confirmado una sola marcha, la del base DeWayne Russell.

El San Pablo Burgos es la entidad más retrasada en el trabajo de pretemporada. Cuenta con dos jugadores con contrato, Gonzalo Corbalán y Dani Díez, y un fichaje, Ziga Samar. Aunque solo ha confirmado dos salidas: Joan Axel Gudmunsson y Yannick Nzosa, que regresa al Unicaja tras un campaña cedido.

Nueve salidas

Nueve jugadores del Zaragoza 2025-26 dejan el equipo maño, en el que cuatro jugadores tienen contrato en vigor, Trae Bell-Haynes, Santi Yusta, Miguel González y Jaime Fernández.

A día de hoy, el club con más jugadores en nómina, quince, es el Valencia Basket; lógico, habida cuenta de que está disputando la final de los playoffs. Su rival en la batalla por el título, el Barça, tiene tres marchas confirmadas, la del pívot checo Jan Vesely, que abandona el baloncesto, y dos de la cantera, Sayon Keita y Joaquim Boumtje-Boumtje, ambos rumbo a la NCAA.

A la liga universitaria estadounidense emigran también las dos únicas bajas seguras en la filas del Real Madrid, los jóvenes Gunars Grinvalds y Olia Frolov. El equipo blanco tiene once jugadores con contrato. Entre ellos el alero estadounidense Chuma Okeke, cuya salida parece segura, y el ala-pívot internacional español Usman Garuba, quien tendrá difícil jugar durante el curso 2026-27 por haberse lesionado de gravedad (Aquiles) en la Final Four de la Euroliga.

Doce jugadores atados ya por el Bilbao Basket, entre ellos el exnaranja Aleix Font, que el año pasado firmó por dos. Los mismos mimbres con que cuenta su vecino el Baskonia, que ya ha perdido a un jugador importante esta campaña, Eugene Omoruyi.

Una decena tiene en nómina el Manresa del ourensano Diego Ocampo, el que más ha fichado hasta el momento: cinco caras nuevas en nómina. el base belga Retin Obasohan, uno de sus líderes, todavía no ha renovado.

Tampoco se sabe nada acerca del futuro de dos leyendas, Ricky Rubio y Marcelinho Huertas. Tanto el base del Joventut, de 35 años, como el del Tenerife, de 43, podrían optar por colgar las zapas, a pesar de que siguen jugando a un nivel estelar.

Hay un jugador que no ha salido de un equipo sino de dos. Xavier Castañeda, alero estadounidense nacionalizado Bosnio, jugó en el Andorra prestado por el Unicaja. El alero figura ya en la lista de bajas seguras del conjunto del principat y del malagueño.

Un caso parecido es el de Dani García. Llegó en febrero al Força Lleida, cedido por el UCAM, que ha prescindido definitivamente de sus servicios. El base catalán podría quedarse en en su tierra, concretamente donde jugó los últimos cinco meses de la temporada.

Los gallegos tienen contrato con su equipo de la presente campaña ​En la ACB 2025-26 compitieron habitualmente tres jugadores gallegos. Y medio. El cercedense Jonathan Barreiro lo hizo, por quinta campaña seguida, en el Unicaja. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero a pesar de ello algunos rumores lo sitúan en la órbita del Básquet Coruña. En la misma situación contractual se encuentra el alero ferrolano Alberto Abalde en el Real Madrid, mientras que el ala-pívot dominicano-betanceiro Tyson Pérez renovó hace once meses con el Unicaja hasta el final de la temporada 2028-29. El futuro de Erik Quintela, capitán del Breogán, es una incógnita. Acaba contrato el próximo 30 de junio. ​El también ferrolano Diego Niebla, '3' de solo 18 años, ya debutó en la ACB con el Joventut, aunque su equipo durante el curso fue el filial de la Penya que disputó la Liga U. En principio no parece que vaya a pasar aún de manera definitiva a la primera plantilla verdinegra. La próxima temporada se incorporará otro, el base ourensano Isaac Vázquez, fichado por el Bàsquet Girona, y seguramente Sergio Quintela; su sensacional final de temporada con el Obradoiro apunta a la continuidad.