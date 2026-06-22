El Básquet Coruña hará debutar en la ACB a Paul Jorgensen 

Asistencia de Paul Jorgensen en el partido liguero contra el Tizona Javier Alborés

Pocas horas después de anunciar la renovación del contrato de Dídac Cuevas, el Básquet Coruña comunicó la continuidad en el proyecto de Paul Jorgensen, quien hará su debut en la ACB vestido de naranja. El escolta del New Jersey, máximo anotador del conjunto herculino en el global de la temporada 2025-26, es el quinto jugador que Carles Marco se lleva al viaje de regreso a la máxima categoría. Un lugar que ya habían pisado, aunque los otros cinco renovados: Dino Radoncic, Guillem Jou, Jacobo Díaz, Caio Pacheco y el propio Cuevas, este de manera más breve.

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Jorgensen, de 29 años, 1,88 metros y que ocupa plaza de europeo al tener también pasaporte italiano, firmó unos promedios de 12,2 puntos (47,7% de acierto en tiros de dos y 38,5% en triples), 2,8 rebotes, 2,0 asistencias, 1,0 robos y 11,7 créditos de valoración en la fase regular.

En los seis partidos de playoffs sus números fueron de 14,5 tantos, 2,5 rechaces, 2,5 pases de canasta y 14,0 de valoración, mientras que en los dos de la Copa de España registró 9,5 puntos, 2,0 capturas, 3,0 pases letales, 1,0 balones recuperados y 9,0 créditos.

El Príncipe Harry de Harlem, apodado así en 2013 tras una exhibición monumental en un playground de New York, estuvo toda la temporada regular de notable, cayó bien en la eliminatoria de cuartos de final contra el Menorca y subió a la matrícula de honor en el mejor momento posible: el duelo definitivo de la Final Four. En la prórroga, ocho puntos consecutivos suyos acabaron con la resistencia del Estudiantes y propulsaron a la nave naranja de vuelta al planeta ACB. Acabó la final con 22 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 21 créditos de valoración. Y se llevó el MVP, claro.

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Jorgensen hará así su debut en la máxima categoría del baloncesto español, a la que llegó en 2019 de la mano del Palencia. Luego militó en el Oviedo, el Estudiantes y el Fuenlabrada, equipo este con que perdió la final de los playoffs 2024-25. El pasado 7 de junio, en el Coliseum, se sacó la espina. Doble, puesto que esa victoria le hace cumplir su principal objetivo profesional: jugar en la ACB.