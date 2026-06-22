Cuevas sigue en el Básquet Coruña, Thiam pone rumbo a Granada

Dídac Cuevas, durante la celebración tras el partido German Barreiros

El Básquet Coruña dio este lunes un paso más en la confección de la plantilla que defenderá sus colores por segunda vez en la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), con la renovación de Dídac Cuevas, a la vez que anunció la no continuidad del pívot Abdou Thiam, a quien varias fuentes colocan en el Fundación CB Granada, uno de los dos descendidos de la máxima categoría.

Cuevas, de 1,78 metros de estatura y que el pasado sábado sopló 26 velas, llegó el pasado verano al Leyma procedente del San Pablo Burgos, equipo con el que también consiguió el ascenso a la ACB, en ese caso por la vía directa, después de que el equipo castellano firmase la mejor temporada regular de la historia de Primera FEB: 32 victorias y únicamente dos derrotas.

El barcelonés, que jugó en el San Pablo cedido por el Zaragoza, cuenta con catorce partidos de experiencia en la primera instancia nacional, todos ellos con el conjunto maño y en la temporada 2023-24.

Cuevas promedió 2,9 puntos, 1,2 rebotes, 1,6 asistencias y 1,9 créditos de valoración, en una media de casi doce minutos en cancha, antes de ser prestado al San Pablo, con el que firmó 6.5 tantos, 3,0 rebotes y 3,1 pases de canasta en la fase regular y 10,3 , 1,5, 2,5 y 2,3 robos en la primera edición de la Copa de España, que su equipo conquistó tras borrar de la pista (97-69) al Obradoiro en una final en la que registró 15 puntos, 2 pases letales y 2 balones recuperados.

En el torneo del KO, pero del curso 2025-26, Cuevas no solo firmó su mejor partido a nivel estadístico con la escudo de la Torre de Hércules en el pecho, también la valoración más alta de la temporada de un integrante de la plantilla gobernada por Carles Marco. Fue en la pista del Menorca, en dieciseisavos de final: 21 tantos, 7 capturas, 9 asistencias, 4 robos y 36 créditos.

En la competición de la regularidad empezó algo dubitativo en el tiro de larga distancia, aunque no tardaría en afinar el punto de mira. Luego se le desviaría en los albores de la segunda vuelta, aunque está fase fue su más productiva en al apartado pasador. No solo en cantidad, también en calidad. Con Cuevas, la espectacularidad no está reñida con la efectividad.

El Básquet Coruña ya tiene más trabajo hecho que dos rivales Más información

Alonzo Verge Jr. regresa al Leyma Más información

Además de todas sus virtudes tangibles, que son muchas, el barcelonés exhibió otras que no salen en las estadísticas. Una de ellas, ser un perro de presa en defensa, aun teniendo enfrente jugadores con más centímetros y más kilos. Una indiscutible, hablando en plata, mosca cojonera.

Otra de sus habilidades es el don de la oportunidad para acertar desde lejos, o desde muy lejos, en momentos de apuro para su equipo. Una faceta especialmente importante en la segunda vuelta liguera, donde los de Carles Marco sufrieron bastante más que en la primera para sacar adelante los partidos. En prácticamente todos los instantes de necesidad, cuartos de de final de los playoffs y Final Four incluidos, apareció el triple o triples oxigenante(s) del catalán.

Cuevas es uno de los cinco jugadores del Leyma que disputaron todos los partidos, 40, de la campaña recién finalizada. En la fase regular promedió 7,3 puntos (37,7 en tiros de dos y 28,7% en triples), 2,8 rebotes, 5,7 asistencias (mejor marca de la competición), 1,5 balones recuperados y 11,6 de valoración.

En los dos partidos de Copa registró 15,5 tantos, 4,0 rechaces, 6,0 pases de canasta, 2,0 robos y 22,5 créditos. En los seis partidos de playoffs sus medias fueron de 6,8 puntos, 2,6 capturas, 3,6 asistencias, 1,3 balones recuperados y 6,5 de valoración.

Abdou Thiam, por su parte, regresó el pasado verano al seno del Básquet Coruña, el club donde dio sus primeros pasos profesionales tras acceder al baloncesto español de la mano del Santo Domingo Betanzos.

El de Dakar, de 27 años y 2,11 metros, se estrenó como jugador del equipo herculino en la temporada 2019-20, la que la pandemia frenó después de 24 jornadas de la fase regular disputadas.

En la siguiente campaña, el freno fue particular: una lesión que solo le permitió participar en tres encuentros. En el verano de 2021 fichó por el Irarurgi vasco, donde solo permaneció una campaña. Las tres previas a su regreso al conjunto naranja las pasó en el Tizona Burgos, donde compartió vestuario con Cuevas, Pacheco y Jacobo Díaz.

En la 2025-26 disputó 39 partidos (solo se perdió uno entre las dos competiciones), en los que promedió 7,1 puntos (55,9% de acierto en tiros de dos), 5,6 rebotes (tope de la plantilla) y 8.3 créditos de valoración, curiosamente la misma cifra que en la fase regular y en los playoffs.

Cuevas eleva a cuatro la cifra de jugadores renovados, tras alargar la vinculación con el club naranja, por este orden, Dino Radoncic, Caio Pacheco, Guillem Jou y Jacobo Díaz. El base Alonzo Verge Jr., que jugó de naranja los últimos tres partidos del curso 2024-25, es de momento el único fichaje.

Y seis salidas confirmadas con la de Thiam. Antes se habían hecho oficiales las de Macachi Braz, Danilo Brnovic, Mus Barro, Joe Cremo y Strahinja Micovic. Paul Jorgensen e Ilimane Diop son los únicos héroes del segundo ascenso con el futuro inmediato todavía por aclarar.