Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mercado 

Solo dos banquillos ACB aún no tienen jefe para el curso 2026-27

Xavi Pascual no seguirá en el Barça aunque lo haga campeón | El Tenerife busca sustituto para Txus Vidorreta

Chaly Novo
Chaly Novo
21/06/2026 05:00
El todavía entrenador del Barça, Xavi Pascual, durante el primer partido de la final de la presente ACB
El todavía entrenador del Barça, Xavi Pascual, durante el primer partido de la final de la presente ACB
Miguel Ángel Polo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Todavía no ha terminado la temporada 2025-26 y el 88,8% de los banquillos de la ACB ya tiene dueño. Faltan solo dos equipos por rellenar esa casilla. Curiosamente uno de ellos, el Barça, podría ser el campeón. Un título que no le valdría para seguir a Xavi Pascual, cuya salida se anunció oficialmente hace ya semanas.

La otra silla caliente libre es la del Tenerife, tras el fichaje de Txus Vidorreta, su entrenador durante los últimos ocho años, al Unicaja Málaga. Suena Jaka Lakovic.

Hay un tercero en duda, el banquillo del San Pablo Burgos. Porfi Fisac acaba contrato el 30 de junio y el club castellano aún no ha dicho nada acerca de su futuro.

Hasta el fichaje de Vidorreta por el Unicaja había sonado entre los candidatos el nombre de Moncho Fernández. El compostelano tiene contrato con el Básquet Girona hasta la conclusión de la próxima campaña. Lo mismo que Carles Marco y Diego Epifanio, los guías de los saltos de categoría.

Txus Vidorreta dirigiendo un partido del Tenerife

Scariolo sigue en Madrid, Vidorreta se muda a Málaga

Más información

Hasta 2028 firmó el pasado verano Sergio Scariolo por el Real Madrid. La temporada en blanco puso en duda su continuidad, pero la directiva le ratificó este jueves. También tienen dos temporadas más de contrato Dani Miret (Joventut), Pedro Martínez (Valencia Basket), Sito Alonso (UCAM), el ourensano Diego Ocampo (Manresa) y Zan Tabak (Andorra), este tras renovar recientemente.

Asimismo han prolongado su vinculación Luis Casimiro (Breogán), Gonzalo García de Vitoria (Zaragoza), ambos hasta el 30 de junio de 2027, mientras que Tabak firmó hasta el mismo día de 2028.

Gerard Encuentra (Força Lleida) renovó el pasado abril hasta 2029. El joven técnico catalán lleva al frente del equipo de su ciudad natal desde el 14 de junio de 2021. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El todavía entrenador del Barça, Xavi Pascual, durante el primer partido de la final de la presente ACB

Solo dos banquillos ACB aún no tienen jefe para el curso 2026-27
Chaly Novo
Joe Cremo (extracomunitario) y Jacobo Díaz (cupo) celebran juntos sobre la pista del Coliseum el ascenso a ACB

¿Qué es un 'cupo'? La ACB y sus distintos tipos de licencias
Raúl Ameneiro
Isaac Vázquez, durante el Ourense-Básquet Coruña de la temporada 2025-26

Isaac Vázquez, Galicia calidade para el Bàsquet Girona
Chaly Novo
Jacobo Díaz durante el Leyma-Estudiantes

Jacobo Díaz sigue en el Básquet Coruña, salen Joe Cremo y Strahinja Micovic
Chaly Novo