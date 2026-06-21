Solo dos banquillos ACB aún no tienen jefe para el curso 2026-27

El todavía entrenador del Barça, Xavi Pascual, durante el primer partido de la final de la presente ACB Miguel Ángel Polo

Todavía no ha terminado la temporada 2025-26 y el 88,8% de los banquillos de la ACB ya tiene dueño. Faltan solo dos equipos por rellenar esa casilla. Curiosamente uno de ellos, el Barça, podría ser el campeón. Un título que no le valdría para seguir a Xavi Pascual, cuya salida se anunció oficialmente hace ya semanas.

La otra silla caliente libre es la del Tenerife, tras el fichaje de Txus Vidorreta, su entrenador durante los últimos ocho años, al Unicaja Málaga. Suena Jaka Lakovic.

Hay un tercero en duda, el banquillo del San Pablo Burgos. Porfi Fisac acaba contrato el 30 de junio y el club castellano aún no ha dicho nada acerca de su futuro.

Hasta el fichaje de Vidorreta por el Unicaja había sonado entre los candidatos el nombre de Moncho Fernández. El compostelano tiene contrato con el Básquet Girona hasta la conclusión de la próxima campaña. Lo mismo que Carles Marco y Diego Epifanio, los guías de los saltos de categoría.

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Hasta 2028 firmó el pasado verano Sergio Scariolo por el Real Madrid. La temporada en blanco puso en duda su continuidad, pero la directiva le ratificó este jueves. También tienen dos temporadas más de contrato Dani Miret (Joventut), Pedro Martínez (Valencia Basket), Sito Alonso (UCAM), el ourensano Diego Ocampo (Manresa) y Zan Tabak (Andorra), este tras renovar recientemente.

Asimismo han prolongado su vinculación Luis Casimiro (Breogán), Gonzalo García de Vitoria (Zaragoza), ambos hasta el 30 de junio de 2027, mientras que Tabak firmó hasta el mismo día de 2028.

Gerard Encuentra (Força Lleida) renovó el pasado abril hasta 2029. El joven técnico catalán lleva al frente del equipo de su ciudad natal desde el 14 de junio de 2021.