¿Qué es un 'cupo'? La ACB y sus distintos tipos de licencias

Joe Cremo (extracomunitario) y el renovado Jacobo Díaz (cupo) celebran juntos sobre la pista del Coliseum el ascenso a ACB Carlota Blanco

Si hay un término que se repite con asiduidad a la hora de conformar plantillas para la Liga Endesa, ese es el de ‘cupo’. Pero, ¿qué es un cupo? La ACB tiene su normativa particular en cuanto a licencias se refiere, y la de cupo o jugador de formación local (JFL) es una de las que existen en la liga.

Para ser considerado cupo o JFL a un jugador no le vale con haber nacido en España o con contar con la nacionalidad española. En su página web, la ACB da los siguientes criterios: “Se considera jugador de formación a todo jugador que sea ciudadano comunitario o de cualquier país que tenga tratado de asociación o similar con la UE que incorpore una cláusula de no discriminación por razón de la nacionalidad en las condiciones de trabajo, y que entre su segundo año de categoría infantil (13 a 14 años) y su segundo año de categoría senior (19 a 20 años) -ambos inclusive- y haya estado inscrito con cualquier club afiliado a la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un período, continuado o no, de tres temporadas. Para que puedan ser computadas las temporadas se exige al menos seis meses de permanencia en cada una de ellas”. Esta definición hace que no solo jugadores españoles puedan contar como cupos, sino también extranjeros como pueden ser los casos de Dino Radoncic (Montenegro) o Ilimane Diop (Senegal).

¿Y cuál es la excepcionalidad de este tipo de licencia federativa? La respuesta es sencilla: que la ACB exige que todos los equipos tengan, como mínimo, cuatro jugadores con este tipo de licencia en cada convocatoria. Es por ello que muchos equipos se mueven para intentar conseguir al menos cinco, siendo previsores en caso de que tengan lugar lesiones o cualquier otro tipo de imprevistos.

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En la actualidad existe un problema creciente con los cupos en España. La nueva normativa de la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), que ahora puede pagar a sus jugadores y ‘fichar’ a gente de mayor edad, la ha convertido en un gran atractivo para los jugadores jóvenes. Las universidades estadounidenses están constantemente captando y reclutando talento con unas ofertas económicas desorbitadas en comparación a las que pueden realizar clubes españoles a este tipo de jugadores. Esto está resultando en una fuga de talento nacional a la NCAA que implica una bajada más que significativa en el número de cupos disponibles ya no solo en ACB, sino en todas las categorías FEB.

Además, la menor oferta ha hecho que se dispare el precio a pagar por cada cupo, debida la exclusividad y escasez de los mismos. Cada vez son más los equipos de Liga Endesa que, ante esta tesitura, buscan pescar en los mercados de Primera e incluso Segunda FEB, antaño menos cotizados.

Otros tipos de licencias

La de JFL no es la única licencia existente en la Liga Endesa. De hecho, existe otra con limitación numérica, aunque en este caso de un máximo de dos jugadores en convocatoria. Se trata de los jugadores extracomunitarios, donde se incluyen, principalmente, los procedentes de Estados Unidos, Canadá o países de Sudamérica. Era el caso, la temporada pasada, de Joe Cremo (Estados Unidos) o Yoanki Mencía (Cuba). Cada club puede tener tantos como quiera en su plantilla, pero tan solo dos, como máximo, en cada convocatoria.

Para este tipo de jugadores existe una vía de dejar de contar como extracomunitarios, que no es otra que conseguir otro tipo de licencia. Sin ir más lejos, Paul Jorgensen es nacido en Estados Unidos, pero al contar con pasaporte italiano cuenta con otro tipo de licencia: la de jugador comunitario.

El último tipo de licencia existente es el de cotonou, que hace referencia al acuerdo homónimo donde se incluyen los países del Caribe, África y el océano Pacífico. Estos jugadores tienen la misma relevancia a nivel normativo que los comunitarios y para ninguno de estos dos últimos tipos de licencia existe un número mínimo o máximo en cada convocatoria de ACB.

Dos semanas después del ascenso, el Básquet Coruña ya ha cubierto, con las renovaciones de Radoncic, Guillem Jou y Jacobo Díaz, el 75% del mínimo de cupos exigido por la Asociación de Clubes de Baloncesto.