Scariolo sigue en Madrid, Vidorreta se muda a Málaga

Txus Vidorreta dirigiendo un partido del Tenerife ACB Photo/Ángel Pérez

El mercado ACB no se detiene, a pesar de la que la temporada 2025-26 está a mínimo tres partidos de finalizar. El movimiento más sonoro de este jueves atañe al banquillo del Unicaja Málaga, donde a partir de ahora se sentará Txus Vidorreta. El no movimiento, al del Real Madrid, donde sigue Sergio Scariolo, ratificado a última hora, a pesar de haber firmado la primera temporada en blanco en quince años. Un desastre que hace que Juan Carlos Sánchez regrese para hacerse cargo de la dirección deportiva.

La mala temporada del conjunto malagueño, que ni siquiera fue capaz de meterse entre los ocho equipos que iniciaron los playoffs por el título, se llevó por delante a Ibon Navarro, técnico con el que cayeron dos Copas del Rey (2022-23 y 2024-25), una Supercopa de España (2024) y dos FIBA Champions League (2023-24 y 2024-25).

Vidorreta, que este sábado cumple 60 años, llevaba desde 2018 entrenado al Tenerife, al que regresó después de un temporada nada satisfactoria a las riendas del Valencia Basket. En ACB también ha dirigido al Bilbao Basket, al Lucentum Alicante y al Estudiantes.

Dos títulos

El equipo de su ciudad natal, el Bilbao Basket, anunció la salida de dos de los jugadores que formaron la plantilla 2025-26, Amar Sylla y Stefan Lazarevic.

El pívot senegalés, poseedor de la condición de Jugador de Formación Local (JFL), disputó un total de 67 partidos desde que firmó en 2024 por los ‘hombres de negro’. Esta campaña promedió en liga 1,4 puntos y 1,2 rebotes en menos de seis minutos de media en cancha.

El alero serbio, internacional sénior por su país desde el año pasado, participó en 27 encuentros ACB desde que aterrizó el pasado verano en la capital vizcaina. Registró 2,5 tantos y 2,7 rechaces en trece minutos de media. La otra baja es la del base sueco Melwin Pantzar, contratado por el Unicaja. Todos ellos conquistaron este curso la FIBA Europe Cup.

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De tres que se van a uno que no se mueve del sitio, Jonah Radebaugh. El escolta estadounidense, que llegó al UCAM en 2023, amplía su vinculación con el equipo murciano hasta 2029.

Radebaugh, de 29 años, 1,91 metros y capitán de la plantilla pimentonera, promedió 8,3 puntos, 2,9 rebotes y 1,8 asistencias en los 31 partidos en que participó en la presente temporada, donde su equipo finalizó la fase regular en una sorprendente cuarta posición, aunque en playoffs cayó en primera ronda por 0-3 contra el Barça.

Por otra parte, el Manresa anunció que pone el punto final a su vinculación con el pívot internacional belga Archange-Izaw Bolavie, que jugó el ya concluido curso de Primera FEB cedido en el Palmer Basket, con el que promedió 5,8 puntos, 6,0 rebotes y 1,8 tapones.