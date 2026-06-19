Jacobo Díaz sigue en el Básquet Coruña, salen Joe Cremo y Strahinja Micovic

Jacobo Díaz durante el Básquet Coruña-Estudiantes de la fase regular 2025-26 Javier Alborés

La dirección deportiva del Básquet Coruña sigue perfilando la plantilla del retorno a la ACB, donde jugará de naranja Jacobo Díaz, pero no Joe Cremo ni Strahinja Micovic. Con la renovación del ala-pívot madrileño la entidad naranja cubre ya tres de los cuatro cupos mínimos exigidos por la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Jacobo Díaz, de 29 años (alcanzará la treintena en poco más de un mes), 2,06 metros de estatura y uno de los jugadores más regulares del plantel entrenado por Carles Marco, vivirá así su segunda experiencia en la máxima categoría, tras haber jugado en la ACB con el Granada en la temporada 2022-23.

El jugador madrileño, producto de la fértil cantera del Estudiantes, remató su formación en la Canarias Basketball Academy, con cuyo primer equipo debutó en una competición profesional, la LEB Plata (actual Segunda FEB), en el curso 2014-15.

Su siguiente paso lo dio en Galicia. En la campaña 2019-20, la interrumpida por la pandemia, vistió la camiseta del Marín, en esta ocasión en la LEB Oro (Primera FEB), categoría que solamente abandonó en la citada temporada en ACB con el Granada, club en que militó entre 2021 y 2023.

Al final del curso 19-20 fue reclutado por el Tenerife, aunque no llegó a debutar con el conjunto de San Martín de La Laguna, que en la 2020-21 le cedió al Bàsquet Palma, también en la segunda división nacional.

Tras un año en la isla se comprometió con el Tizona Burgos, donde compartió vestuario con Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Joe Cremo y Abdou Thiam. Y dos campañas después estampó su firma con el Básquet Coruña.

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Esta temporada Jacobo Díaz promedió 8,3 puntos (64,9% de acierto en tiros de dos y 44,4% en triples, la cuarta mejor marca de la liga), 3,7 rebotes y 9,6 créditos de valoración en los 28 partidos de fase regular que disputó.

En los playoffs sus números fueron de 8,8 tantos (69,2% en lanzamientos de dos y 35% desde el arco), 5,9 rechaces y 11,1 créditos. Aunque su aportación en el tramo decisivo por el ascenso fue más allá de las cifras.. Su oportunismo en el rebote ofensivo dio bastantes puntos al Leyma, especialmente en la Final Four, donde recuperó la puntería lejana que parecía haber perdido (en parte) en el arranque de la postemporada.

Otro jugador de equipo que sigue a las órdenes de Carles Marco, al igual que Guillem Jou, con quien, en principio, compartirá minutos al '3', pese a que su puesto natural es el de '4', aunque sus características físicas, el hecho de no ser demasiado atlético y físico, podrían penalizarle contra los poderosos ala-pívots que pueblan la ACB.

Virtudes sin premio

Un ACB que seguirá sin pisar, al menos de naranja, Joe Cremo. El escolta estadounidense sí cuenta con físico, talla, muñeca y skills defensivas para dar el salto, pero la dirección deportiva del Básquet Coruña ha decidido no renovarle.

El neoyorquino empezó la temporada con dudas, lo que le condujo a cierto estado de ansiedad por anotar como fuera. En cuando salió desde ese pozo, no demasiado profundo, cierto es, se vio al Cremo de verdad: intenso, cerebral, firme atrás y preparado en todo momento para castigar al rival tanto desde larga distancia como en penetración.

Joe Cremo, durante el derbi con el Obradoiro en el Coliseum Quintana

Cremo completó la fase regular con promedios de 11,4 puntos (43.1% en tiros de dos, 37,8% en triples y 87,6% en libres), 2,7 capturas, 2,1 pases de canasta y 10,5 de valoración en 22 minutos en cancha de media. En los playoffs registró 11,9 tantos (40,0% en los dos tiros de campo y 91,7% desde los 4,60 metros), 2,5 rebotes, 2,0 asistencias y 12,6 créditos en casi 23 minutos sobre el parqué.

Más modesta fue la aportación de Strahinja Micovic. Al ala-pívot serbio le tocó la papeleta de cubrir el (gran) hueco dejado por la lesión de un Dino Radoncic que estaba en un sensacional momento de forma cuando le fue diagnosticada una trombosis venosa en la pierna izquierda.

Micovic, que aterrizó en A Coruña casi a finales de marzo, vistió la camiseta naranja en un total de trece encuentros. En los siete de la liga regular promedió 5,9 puntos (58,8% en tiros de dos y 30,4% en triples), 2,4 rebotes y 4,0 de valoración en 17 minutos de media. Uno más promedió en los seis partidos de postemporada, además de 4,3 tantos (50,0% de dos y 40,0% de tres), 2,2 capturas y 3,2 créditos.

Strahinja Micovic y Charlie Uzal, en la presentación del ala-pívot serbio Carlota Blanco

Así, la plantilla de Carles Marco para el retorno a la ACB cuenta ya con cinco mimbres, los renovados Dino Radoncic, Caio Pacheco, Guillem Jou y Jacobo Díaz, y un fichaje, que no cara nueva, el base estadounidense Alonzo Verge Jr., quien vistió la naranja en los tres últimos encuentros de la temporada 2024-25.

Además de Cremo y Micovic también está confirmada la no continuidad de Mus Barro, Macachi Braz y Danilo Brnovic. Está en el aire el futuro de Ilimane Diop, Abdou Thiam, Paul Jorgensen y Dídac Cuevas. El escolta de New Jersey apunta la renovación, mientras que la del base barcelonés, uno de los favoritos de la afición para seguir en el proyecto, podría haberse complicado con el fichaje de Verge.