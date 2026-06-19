Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mercado ACB

Isaac Vázquez, Galicia calidade para el Bàsquet Girona

El joven base promedió 7,5 puntos, 3,3 rebotes y 3,2 asistencias esta temporada con el Ourense

Chaly Novo
Chaly Novo
19/06/2026 19:49
Isaac Vázquez, durante el Ourense-Básquet Coruña de la temporada 2025-26
Isaac Vázquez, durante el Ourense-Básquet Coruña de la temporada 2025-26
COB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Otro día con bastante movimiento en el mercado ACB. Destaca la confirmación oficial, por parte del Bàsquet Girona que dirige -de momento, ya que su renovación no es oficial- un gallego, Moncho Fernández, del fichaje de otro, el joven base Isaac Vázquez, de 21 años, 1,93 metros y procedente del Ourense.

Isaac, cuyo padre, José Antonio 'Sony' Vázquez, disputó dos temporadas en la máxima competición (1995-96 y 2000-01, ambas con el COB), promedió 7,5 puntos, 3,3 rebotes y 3,2 asistencias en la temporada recién finalizada.

En el Real Madrid, tras la confirmación de Sergio Scariolo como técnico y el regreso de Juan Carlos Sánchez al frente de la dirección deportiva, este viernes presentaron su dimisión de esta área los exjugadores Felipe Reyes, Martynas Pocius y Sergio 'el Chacho' Rodríguez.

En cuanto a la plantilla, apuntan a la puerta de salida David Kramer, Alex Len, Chuma Okeke y Trey Lyles. Los tres primeros porque no entran en los planes del técnico italiano; el cuarto, porque buscará otros aires tras su excelente temporada de blanco. 

El Bilbao Basket registra una salida y una entrada. Se va el estadounidense Justin Jaworski y llega el internacional canadiense Nate Darling, de 27 años y 1,98 metros. Escolta por el escolta. Jaworski, máximo anotador de la LEB Oro 2022-23, firmó esta temporada 12,5 puntos por partido. Su reemplazo registró 13,5, 2,7 rebotes y 1,9 asistencias con el Elan Chalon en la primera división francesa.

Txus Vidorreta dirigiendo un partido del Tenerife

Scariolo sigue en Madrid, Vidorreta se muda a Málaga

Más información

En el Zaragoza, lo mismo. Se queda Gonzalo García de Vitoria como entrenador y sale el '2' uruguayo Joaquín Rodríguez. El técnico vasco cogió al equipo maño en el tramo final de la regular y lo salvó gracias al triple milagroso de Marco Spissu sobre la bocina final del último partido.

El internacional charrúa, de 27 años y 1,94 metros, jugó los 34 encuentros de la fase regular, en los que promedió 8,3 puntos, 3,5 rebotes y 8,7 créditos de valoración.

El Manresa anunció la contratación del '2' internacional polaco Lukasz Kolenda, de 26 años, 1,96 metros y procedente del Rostock Seawolves alemán, con el que este curso promedió 10,3 tantos, 1,9 rechaces y 2,2 asistencias.

Dos despedidas más. El base internacional islandés Jon Axel Gudmundsson sale del San Pablo Burgos, con el que esta campaña registró 4,7 puntos y 3,0 asistencias por encuentro. El también '1' Corey Walden no cumplirá su tercera temporada en el Força Lleida. En la segunda, el estadounidense de 33 años y 1,88 metros, perdió bastante protagonismo respecto a la primera y sus promedios cayeron a 3,8 puntos, 1,9 rebotes y 1,5 asistencias.

Por último, el Andorra hizo oficial su primer refuerzo, el ala-pívot español (campeón de Europa con la selección sub-16 en 2019) Owen Aquino, de 23 años, 2,03 metros, formado en la cantera del Real Madrid y procedente de la universidad de High Point, de la primera división de la NCAA, con la que este último curso promedio 9,3 puntos, 5,8 rebotes, 2,4 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 balones robados

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Isaac Vázquez, durante el Ourense-Básquet Coruña de la temporada 2025-26

Isaac Vázquez, Galicia calidade para el Bàsquet Girona
Chaly Novo
Jacobo Díaz durante el Leyma-Estudiantes

Jacobo Díaz sigue en el Básquet Coruña, salen Joe Cremo y Strahinja Micovic
Chaly Novo
Álex Hernández, su familia, y el presidente del club, Pablo de Amallo, durante el homenaje

Álex Hernández se incorpora a la estructura del Básquet Coruña para el regreso a la ACB
Sergio Baltar
Txus Vidorreta dirigiendo un partido del Tenerife

Scariolo sigue en Madrid, Vidorreta se muda a Málaga
Chaly Novo