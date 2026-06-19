Isaac Vázquez, Galicia calidade para el Bàsquet Girona

Isaac Vázquez, durante el Ourense-Básquet Coruña de la temporada 2025-26 COB

Otro día con bastante movimiento en el mercado ACB. Destaca la confirmación oficial, por parte del Bàsquet Girona que dirige -de momento, ya que su renovación no es oficial- un gallego, Moncho Fernández, del fichaje de otro, el joven base Isaac Vázquez, de 21 años, 1,93 metros y procedente del Ourense.

Isaac, cuyo padre, José Antonio 'Sony' Vázquez, disputó dos temporadas en la máxima competición (1995-96 y 2000-01, ambas con el COB), promedió 7,5 puntos, 3,3 rebotes y 3,2 asistencias en la temporada recién finalizada.

En el Real Madrid, tras la confirmación de Sergio Scariolo como técnico y el regreso de Juan Carlos Sánchez al frente de la dirección deportiva, este viernes presentaron su dimisión de esta área los exjugadores Felipe Reyes, Martynas Pocius y Sergio 'el Chacho' Rodríguez.

En cuanto a la plantilla, apuntan a la puerta de salida David Kramer, Alex Len, Chuma Okeke y Trey Lyles. Los tres primeros porque no entran en los planes del técnico italiano; el cuarto, porque buscará otros aires tras su excelente temporada de blanco.

El Bilbao Basket registra una salida y una entrada. Se va el estadounidense Justin Jaworski y llega el internacional canadiense Nate Darling, de 27 años y 1,98 metros. Escolta por el escolta. Jaworski, máximo anotador de la LEB Oro 2022-23, firmó esta temporada 12,5 puntos por partido. Su reemplazo registró 13,5, 2,7 rebotes y 1,9 asistencias con el Elan Chalon en la primera división francesa.

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En el Zaragoza, lo mismo. Se queda Gonzalo García de Vitoria como entrenador y sale el '2' uruguayo Joaquín Rodríguez. El técnico vasco cogió al equipo maño en el tramo final de la regular y lo salvó gracias al triple milagroso de Marco Spissu sobre la bocina final del último partido.

El internacional charrúa, de 27 años y 1,94 metros, jugó los 34 encuentros de la fase regular, en los que promedió 8,3 puntos, 3,5 rebotes y 8,7 créditos de valoración.

El Manresa anunció la contratación del '2' internacional polaco Lukasz Kolenda, de 26 años, 1,96 metros y procedente del Rostock Seawolves alemán, con el que este curso promedió 10,3 tantos, 1,9 rechaces y 2,2 asistencias.

Dos despedidas más. El base internacional islandés Jon Axel Gudmundsson sale del San Pablo Burgos, con el que esta campaña registró 4,7 puntos y 3,0 asistencias por encuentro. El también '1' Corey Walden no cumplirá su tercera temporada en el Força Lleida. En la segunda, el estadounidense de 33 años y 1,88 metros, perdió bastante protagonismo respecto a la primera y sus promedios cayeron a 3,8 puntos, 1,9 rebotes y 1,5 asistencias.

Por último, el Andorra hizo oficial su primer refuerzo, el ala-pívot español (campeón de Europa con la selección sub-16 en 2019) Owen Aquino, de 23 años, 2,03 metros, formado en la cantera del Real Madrid y procedente de la universidad de High Point, de la primera división de la NCAA, con la que este último curso promedio 9,3 puntos, 5,8 rebotes, 2,4 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 balones robados