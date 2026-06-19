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Básquet Coruña

Álex Hernández se incorpora a la estructura del Básquet Coruña para el regreso aACB

El excapitán será el responsable de relaciones institucionales y pilotará el área de marketing

Sergio Baltar
19/06/2026 13:41
Álex Hernández, su familia, y el presidente del club, Pablo de Amallo, durante el homenaje
Álex Hernández, su familia, y el presidente del club, Pablo de Amallo, durante el homenaje
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El Básquet Coruña anunció este viernes un acuerdo para que el excapitán naranja Álex Hernández se incorpore a la estructura de la entidad como responsable de relaciones institucionales en el regreso a ACB.

Hernández, capitán del primer equipo entre 2021 y 2025, pilotará también el área de marketing, terreno en el que a lo largo de su carrera ha sumado amplia formación. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, tiene además dos másteres en Dirección de Entidades Deportivas y en Dirección Deportiva de Baloncesto.

Álex Hernández y su familia en el homenaje que le realizó el colegio Salesianos

El homenaje más personal a Álex Hernández

Más información

El club coruñés celebra este movimiento destacando todo lo que el murciano puede ofrecer en el regreso a la élite. "Ayudará a fortalecer la estructura del club de cara a su regreso a la ACB y a su consolidación como entidad deportiva referente en el baloncesto coruñés y gallego".

En el comunicado, el Básquet Coruña también señala que Yago Álvarez, director de negocio, pasa a asumir la gerencia de la entidad, mientras que Charlie Uzal continuará al mando de la dirección deportiva. El resto del organigrama se mantiene.

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