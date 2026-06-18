Jou regresa a la ACB de la mano del Básquet Coruña; Barro se queda en el camino

Guillem Jou, un chico para todo al servicio del nuevo proyecto naranja Quintana

El Básquet Coruña anunció este jueves una nueva renovación, la del alero Guillem Jou, y una no continuidad, la del pívot Mus Barro, con lo cual la cuenta de jugadores que sigue y las que no registra un empate a tres.

Jou, de 28 años y 1,97 metros, regresa así a la máxima categoría, en la que ya había militado, siempre con el Manresa, durante nueve temporadas. Con el conjunto del Bages también jugó en Primera FEB (entonces LEB Oro), en la campaña 2017-18, en la que consiguió el ascenso. En esos playoffs eliminó (3-2) en cuartos de final al que ahora es su equipo.

En su primer curso de naranja el alero nacido en Llagostera (Girona) dejó la impronta de jugador de equipo. No en vano fue elegido capitán de la plantilla por Carles Marco y el resto del staff técnico (Dídac Cuevas fue el designado por sus compañeros).

Un jugador de equipo, pero con muchísimas virtudes. Entre ellas el ser capaz de hacer de todo. También el no necesitar demasiado tiros. Es casi imposible verle forzar un lanzamiento. Y de esa buena selección, unida a una notable muñeca, salen porcentajes del 44,% en tiros de dos y del excelente 40,5% desde detrás del arco de 6,75 metros.

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Además, es un gran defensor, capaz de coger a jugadores de varias posiciones, prácticamente del '1' al '4', ayuda muchísimo en el rebote y siempre está atento y rápido para colapsar líneas de pase. Su único pero, por ponerle alguno, está en los tiros libres (mejorable 68.9% en los últimos 32 partidos que ha disputado).

Por ello Jou encajó perfectamente en la filosofía de Carles Marco, que se lleva de vuelta a la Asociación de Clubes de Baloncesto a un tipo que decidió dar un paso atrás porque quería dar dos adelante.

En las nueve campañas que defendió la camiseta roja del Manresa en la cima del basket español el '3' catalán disputó 138 partidos, con medias de 3,6 puntos, 2,7 rechaces y 4,8 créditos de valoración en 14 minutos en cancha.

Además, Jou, cuenta en su hoja de servicios con una medalla internacional en 3x3, modalidad que hace tiempo que aparcó. En la categoría sub-18 subió al tercer escalón del podio del Campeonato de Europa de Bielorrusia 2015.

Por fin el ascenso

Otro camino se abre para Mus Barro, el hombre que ocupó la duodécima ficha del Leyma 2025-26. El pívot senegalés, de 30 años y 2,08 metros de estatura, consiguió con el Básquet Coruña lo que se le había negado con el Palencia y el Estudiantes. Sin embargo, una de las piezas fundamentales del éxito naranja seguirá sin pisar la ACB. Al menos por el momento.

Barro debutó a las órdenes de Carles Marco en la jornada once, en la cancha del CB Zamora. Su inicio no pudo ser más esperanzador: pasó por el aro sus dos primeros tiros de campo. Cuatro puntos seguidos que serían los únicos en un encuentro donde solo jugó cuatro minutos y medio.

No obstante, no tardaría en convertirse en el '5' titular del preparador badalonés, que hasta el asentamiento del Barro había alternado ese honor entre Ilimane Diop y Abdou Thiam.

Mus Barro ataca a Fynn Schott durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca Patricia G. Fraga

Su fortaleza reboteadora, buenas maneras defensivas, dureza física, espíritu de sacrificio por el colectivo y notable mano en las cercanías del aro (y sobresaliente desde los 4,60 metros) le convirtieron en el fijo de Marco para iniciar los partidos.

Serigne M M Sy Dit Diamil Barro (este es su peculiar nombre completo) vistió la naranja en 23 partidos de fase regular (8,1 tantos y 4,1 capturas en catorce minutos y medio en pista) y en los seis de los playoffs (5,3 puntos y 4,2 rebotes en algo más de un cuarto de hora de media sobre el parqué).

Barro, que llegó al baloncesto español de la mano del Club Bàsquet Cellera, también pasó por el Granollers, el Azuqueca, el Ciudad de Ponferrada, el La Roda y el Algeciras antes de debutar en Primera FEB en la campaña 2020-21, de la mano del Tizona Burgos.

En la segunda división española también ha defendido los escudos del Palencia, el Lucentum Alicante y el Estudiantes. Fuera de España ha militado en el FC Porto portugués, en el Gaiteros de Zulia venezolano y en el Panteras de Aguascalientes mexicano.