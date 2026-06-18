Alonzo Verge Jr. regresa al Leyma

Alonzo Verge, durante un partido contra el Andorra Mónica Arcay - ACB

Alonzo Verge Jr., que la temporada 2024-25 jugó los tres últimos partidos de la ACB con la camiseta del Básquet Coruña, regresa al club que preside Pablo de Amallo. Verge fue anunciado como jugador naranja apenas 24 horas después de que un rumor de la Cadena SER le situase en la órbita del Obradoiro, que regresa a la máxima categoría tras lograr el ascenso directo con Diego Epifanio, extécnico de Verge, a los mandos.

El base de Illinois, de 27 años y 1,91 metros de estatura, llegó en la 204-25 a A Coruña como sustituto de su compatriota Brandon Taylor, al que el club herculino liberó de su contrato una vez consumado matemáticamente el descenso, en la jornada 31 al perder en la pista del Bilbao Basket.

El playmaker estadounidense debutó como jugador del Leyma en el Coliseum contra el Andorra. Luego jugó en la cancha del UCAM y en la jornada final en casa contra el Baskonia. Tres partidos, tres derrotas.

No obstante, el de Illinois dejó muy buenas sensaciones, especialmente en ataque, como atestiguan sus promedios de 11,7 puntos (58,8% de acierto en tiros de dos y 66,7% en triples), 4,3 asistencias y 12,7 créditos de valoración.

El curso 2025-26, en el que militó en la filas del Rasta Vechta de la Bundesliga, la primera categoría de Alemania, promedió 18,2 tantos (35,1% desde el arco), 3,6 rechaces y 6,5 pases de canastas.