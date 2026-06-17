Macachi Braz y Danilo Brnovic no continuarán en el Básquet Coruña

Macachi Braz durante la celebración del ascenso a ACB Carlota Blanco

Macachi Braz y Danilo Brnovic no seguirán formando parte del Básquet Coruña la próxima temporada. Así lo ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales este miércoles. Tras consumar el ascenso a ACB, el Leyma ha anunciado tres continuidades (Carles Marco, Dino Radoncic y Caio Pacheco) y ahora ha inaugurado la cuenta de salidas con Macachi y Danilo.

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El jugador angoleño fue la gran incógnita del mercado naranja el pasado verano. Era el jugador más desconocido de la plantilla, aunque llegó a A Coruña con el beneplácito tanto del director deportivo, Charlie Uzal, como del entrenador asistente del club, Román Gómez, que coincidieron con Macachi en la selección de Angola.

Sobre la pista, Macachi Braz ha sido el jugador menos utilizado de la primera plantilla por Carles Marco. El angoleño acumuló algo menos de 120 minutos a lo largo de toda la liga regular y en la postemporada no llegó a jugar. Sus promedios se situaron en 2,1 puntos y 1,1 rebotes, aunque se ganó igualmente el cariño de la parroquia coruñesa, que lo ovacionaba cada vez que salía a la cancha.

Por su parte, Brnovic empezó con una buena cuota de protagonismo dentro de la rotación de Carles Marco. Sin embargo, desde que se lesionó en Magariños contra el Estudiantes, tanto su rendimiento como su importancia dentro del equipo disminuyeron de manera exponencial.

Montenegrino con pasaporte español, Danilo acumuló 359 minutos en liga regular y casi 50 en postemporada. Sus promedios en la primera fase del curso fueron de 4,1 puntos y 1,6 rebotes con un acierto del 36,7% en los lanzamientos de tres puntos.