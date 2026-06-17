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Básquet Coruña

Caio Pacheco se apunta a la ACB con el Básquet Coruña

El base brasileño se suma a Carles Marco y Dino Radoncic como primeras piezas confirmadas para la próxima temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/06/2026 12:39
Caio Pacheco maneja el balón durante el Leyma-Tizona de Copa
Caio Pacheco maneja el balón durante el Leyma-Tizona de Copa
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Las buenas noticias no paran de llegar en el Básquet Coruña. Después del épico ascenso a ACB y la continuidad de Carles Marco y Dino Radoncic, el club ha anunciado este martes la renovación de uno de sus pilares durante esta temporada, como ha sido Caio Pacheco. El base brasileño continuará en el Leyma el próximo curso en Liga Endesa, en la que ya debutó en su día con Murcia, pero en la que cuenta con tan solo tres partidos disputados.

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Pese a algunos rumores que situaban a Caio lejos de A Coruña, finalmente continuará en el Leyma, al menos, una temporada más. Ya lo dejó entrever este lunes en el programa Tirando de Tres de Radio Coruña Cadena SER y este miércoles el club lo ha confirmado de manera oficial. 

“Hola familia naranja. Con mucho orgullo y muy contento vengo a decirles que seré parte del equipo la próxima temporada. Agradecer a los que confían en mí para ser parte de este proyecto en ACB. Y lo más importante: é o momento da nosa arroutada”, dijo Pacheco en el vídeo subido por el club a redes sociales.

Tras destacar en Tizona la temporada pasada, llegó al Básquet Coruña como uno de los fichajes estrella y destinado a ser importante. Caio no defraudó y ya en liga regular se fue hasta los 11,5 puntos y 4,8 asistencias para 12,9 tantos de valoración. Pero su aportación creció en la postemporada, sobre todo en la Final Four. 

En esos dos partidos decisivos para el ascenso no fue nombrado MVP, pero fue clave para que el Leyma consiguiera regresar a la ACB. En la semifinal contra Palencia lideró al equipo y fue el jugador más valorado (24) con 25 puntos y 4 rebotes. En la final ante Estudiantes también destacó con 18 puntos y 4 asistencias, aunque la traca final de Jorgensen hizo que el estadounidense se quedase con el galardón a mejor jugador de la Final Four.

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