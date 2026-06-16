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Básquet Coruña | Abonos

El Básquet Coruña supera las 1.500 renovaciones en 24 horas

Los abonados que deseen continuar siéndolo en ACB tienen el plazo abierto hasta el día 26 de junio

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/06/2026 19:16
La afición del Leyma celebra el ascenso en el Coliseum
La afición del Leyma celebra el ascenso en el Coliseum
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Ayer lunes, el Básquet Coruña abrió la campaña de renovación de abonos de cara al regreso a ACB de la próxima temporada 2026-27. La afición no ha tardado en responder a esta llamada y en las primeras 24 horas de campaña ya se han superado las 1.500 renovaciones para el curso que viene en la máxima categoría del baloncesto nacional.

Precios renovación de abonos Básquet Coruña
Precios renovación de abonos Básquet Coruña
BC

El Leyma cerró esta temporada 2025-26 por encima de los 5.000 abonados. Esas son las personas que, de momento, tienen prioridad para hacerse socias el próximo curso en Liga Endesa. Desde este lunes y hasta el viernes 26 la campaña es exclusiva para aquellas personas que fueron socias esta temporada. Los precios han experimentado una ligera subida con respecto a la anterior campaña en ACB, yendo desde los 140 hasta los 565 euros para adultos, en función del sector elegido. En este primer tramo se puede renovar el abono en el mismo asiento que ya se tenía asignado o bien cambiar la localidad a otra que esté disponible.

En caso de que un abonado no confirme su renovación antes del día 26 de junio, su asiento pasará a estar liberado. Unos días más tarde, el lunes 29, se habilitará la venta de abonos para nuevas altas durante un mes hasta el 30 de julio. Para este nuevo tramo se concretarán unos precios distintos a los de las renovaciones, previsiblemente más altos. 

Los abonos para las gradas de animación y cantera, que cuentan con sendos descuentos y condiciones particulares, se deberán gestionar de manera presencial, mientras que el resto se pueden tramitar online a través de la plataforma habitual del club.

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