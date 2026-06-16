Dino Radončić jugará en ACB con el Básquet Coruña

Dino Radoncic hace un mate contra Estudiantes Javier Alborés

Dino Radončić dejó clara su voluntad en una reciente entrevista con DXT Campeón, y el Básquet Coruña no ha tardado en corresponderla. El montenegrino se ha convertido este martes en el primer jugador confirmado para la plantilla que jugará la próxima temporada en ACB.

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Tras conseguir de manera épica el regreso a la máxima categoría del baloncesto nacional y asegurar la continuidad de su técnico, Carles Marco, el Leyma ha confirmado la primera pieza para el curso 2026-27. Dino Radončić no pudo terminar esta temporada con el equipo debido a una trombosis venosa en la pierna izquierda que le apartó de las canchas en el mes de marzo, pero sí empezará la próxima desde el día cero.

"Mi querida familia naranja, ya sabía yo que en marzo cuando me pasó esa lesión después de la ovación que me disteis en el Coliseum, que nuestra historia no iba a acabar ahí. Así que, por eso, estoy de vuelta. Quiero dar las gracias al entrenador, al staff, a la directiva y a todo el mundo que confía en mí para este nuevo proyecto en la ACB. Estoy seguro que nos va a ir genial. De mi parte ya sabéis que no va a faltar lucha y entrega, por eso tengo muchas ganas y estoy más motivado que nunca. Así que, 'é o momento da nosa arroutada!', dijo Dino en el vídeo publicado en las redes del club.

El alero montenegrino llegó con la campaña empezada para suplir la baja de Yoanki Mencía, pero no tardó en convertirse en un fijo para Carles Marco en su rotación. Asiduo en los quintetos iniciales del preparador catalán, estaba siendo el jugador más valorado del equipo cuando sufrió ese pequeño revés que le obligó a perderse el tramo clave de la temporada.

Dino llegó a disputar veinte partidos de Primera FEB con la camiseta del Básquet Coruña en los que promedió 9,3 puntos con unos grandes porcentajes de tiro: 79,5% en tiros de 2, 36% en triples y 74,5% en tiros libres. A eso añadió 3,9 rebotes y 2,1 asistencias en una media de veinte minutos y medio de juego. Pero su aportación sobre la pista no se limita a lo numérico, porque Radončić aporta también en los conocidos como 'intangibles'. Intensidad defensiva, lucha y carácter y personalidad sobre la pista son algunas de sus señas de identidad como jugador.

De cara a la próxima temporada, la renovación de Dino Radončić tiene 'premio doble' para el Básquet Coruña. El club no solo consigue mantener a un jugador con experiencia contrastada tanto en la liga como en el esquema de Carles Marco, sino que inaugura su contador de cupos o jugadores de formación local. Cada club está obligado a presentar un mínimo de cuatro en cada convocatoria de partido ACB, además de un máximo de dos jugadores extracomunitarios.