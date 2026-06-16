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Básquet Coruña

Brasil vuelve a contar con Caio Pacheco

El base del Básquet Coruña ha sido convocado para dos partidos de clasificación al Mundial 2027

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/06/2026 22:42
Caio Pacheco celebra el ascenso a ACB con la bandera de Brasil
Caio Pacheco celebra el ascenso a ACB con la bandera de Brasil
Carlota Blanco
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El jugador del Básquet Coruña, Caio Pacheco, ha vuelto a recibir la llamada de su selección. Brasil disputa en las próximas semanas una nueva Ventana FIBA y ha decidido contar con el base del Leyma para los compromisos que le medirán a Venezuela y Colombia.

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Brasil ya está matemáticamente clasificada para la siguiente ronda de la fase de clasificación del Mundial 2027, pero su voluntad es finalizar esta primera con un pleno de triunfos: seis de seis.

Para ello, deberá superar a Venezuela la noche del 2 al 3 de julio a las 00.30 horas de España, y a Colombia la noche del 6 al 7 de julio a las 2.10 horas españolas.

Caio Pacheco deberá concentrarse el día 23 de junio en Panamá, donde entrenará junto a Yago Mateus, George de paula, Elinho Corazza, Reynan Gabriel, Pedro Pastre, Gui Deodato, Didi Louzada, Mãozinha Pereira, Gabiel Jaú, Bruno Caboclo, Brunão Cardoso y Tim Soares hasta el día 29 a las órdenes del seleccionador nacional de la ‘Canarinha’, Aleksandar Petrovic.

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