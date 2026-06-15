La verdad y el enorme mérito del efecto rebote

Veinticinco meses menos tres días tardó el Básquet Coruña en lograr su segundo ascenso a la ACB Carlota Blanco

Prácticamente desde el mismo día que se consumó el descenso del Básquet Coruña en su primera experiencia en la ACB, el presidente del club herculino, Pablo de Amallo, invocó al efecto rebote; o, lo que es lo mismo, a los equipos que regresaron a la máxima categoría nacional doce meses después de haberla abandonado. Como si fuera lo más habitual.

Nada más lejos de la realidad. El Leyma 2025-26 es solo el vigésimo conjunto que, desde que en 1983 echó a andar como tal la actual Asociación de Clubes de Baloncesto, se ve beneficiado por el –presunto– efecto rebote.

Dos decenas de equipos en 42 años, tiempo en el que ha habido varios formatos de descenso-ascenso y temporadas sin una cosa ni la otra, por diferentes motivos, el más numeroso por no poder cumplir con las exigentes condiciones de ingreso en la ACB que la justicia acabó aboliendo en 2017.

Incluso existe un caso de efecto rebote 'diferido'. El Breogán perdió la categoría al final del ejercicio 2018-19. No pudo recuperarla en el siguiente, frenado por la pandemia a diez jornadas del final de la regular de la entonces llamada LEB Oro. La ACB se pudo completar en la burbuja de Valencia, pero ningún equipo descendió. El lucense lo hizo en su siguiente oportunidad, en la 2020-21.

Los dos primeros casos de regreso inmediato datan de la campaña 1984-85, cuando bajaban y subían tres equipos. Estrenaron el palmarés del efecto rebote el Peñas Huesca y el Manresa. El conjunto catalán es el único que lo ha conseguido tres veces, ya que también desanduvo el camino en la 2006-07 y la 2017-18.

El sistema de tres y tres duró hasta la temporada 1986-87. Una antes, se benefició de la regla de Pablo de Amallo el Tenerife. Una después, la ACB encaró una reestructuración: no hubo descensos y aterrizaron en ella ocho equipos, entre ellos el Breogán y el OAR Ferrol, caídos de la máxima categoría al final de la 1986-87.

Dino Radončić: "Merezco jugar en ACB y si es en un club al que tengo tanto cariño, mejor" Más información

El Básquet Coruña anuncia los precios de los abonos para el segundo curso en la ACB Más información

Con dos descensos y los mismos saltos de categoría inauguró el palmarés el Gran Canaria, en la 1990-91. No obstante, pasó más de un decenio hasta asistir al siguiente rebote: el Alicante 2001-02.

A partir de ahí la cadencia fue menor: Fuenlabrada (2004-05), Manresa (2006-07), Gipuzkoa (2007-08), Valladolid (2008-09). Y hasta dos dobletes consecutivos. En la 2009-10 lo consiguieron el Zaragoza y el Menorca Básquet (club desaparecido en 2012).

Doce meses más tarde, el Obradoiro y el Murcia. El tercero, y por el momento último, el Bilbao Basket y el Real Betis en la 2018-19.

Entre medias, recuperaron ipso facto la categoría el Gipuzkoa (2015-16) y el Manresa (2017-18). Después de ese último doblete, lo hicieron el Andorra 2022-23 y el Básquet Coruña 2025-26.

Hay uno frustrado en los despachos. El del mencionado Menorca, al final de la temporada 2011-12. El hecho de no poder conseguir el aval que le exigía la Asociación de Clubes de Baloncesto fue el principio del fin del club, cuya junta directiva anunció, a finales de junio de 2012, la disolución de la entidad por la incapacidad económica para seguir adelante.

Hay solo tres equipos que han hecho de manera consecutiva ascenso-descenso-ascenso. Uno de ellos es el Básquet Coruña. El Lucentum Alicante registró esta secuencia en las temporadas entre 1999 y 2022; el Zaragoza (club al que el herculino le vendió la plaza en la segunda categoría a la conclusión de la campaña 2001-02), entre 2007 y 2010.

Respecto a la manera de rebotar, desde que en la temporada 1996-97 echó a andar, como Liga LEB, la actual Primera FEB, seis equipos lo hicieron directamente: Valladolid (2008-09), Zaragoza (2009-10), Murcia (2010-11), Gipuzkoa (2016-17), Real Betis (2018-19) y Andorra (2022-23).

Ocho vía playoffs

El Leyma pertenece al grupo de ocho que necesitaron de los playoffs. Los tres primeros, el Lucentum Alicante (2001-02), el Fuenlabrada (2004-05) y el Manresa (2006-07), en temporadas donde subían los finalistas de la postemporada, un duelo final que también vivió cambios, ya que se ha disputado tanto a partido único como a ida y vuelta.

Gipuzkoa (2007-08), Menorca (2009-10), Obradoiro (2010-11), el desaparecido Menorca (2011-12) y Manresa (2017-18) necesitaron ganar los playoffs, en distintos formatos: todos en series al mejor de cinco o con cuartos de final y Final Four, como ha sucedido en la campaña recién finalizada.

También se puede hablar de antirrebote, o rebote inverso: los equipos que bajaron la temporada posterior a lograr el ascenso. Y entre ellos también está el coruñés, el número trece, en orden cronológico, de una lista, en la que también figuran el Breogán y el Ourense, que inauguró, en la 1991-92, el Gran Canaria, uno de los dos ángeles caídos de la ACB 2025-26. Y, en principio, candidato a ingresar al final del curso 2026-27 la nómina de equipos ‘rebotantes’.