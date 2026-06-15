El Básquet Coruña confirma la continuidad de Carles Marco: "O primeiro paso do novo camiño na ACB"

Carles Marco dirige a su equipo durante el partido contra Palencia CARLOTA BLANCO

"Esta temporada seguirá sendo un dos nosos". Así anuncia el Básquet Coruña la esperada noticia de la continuidad de Carles Marco después del ascenso del equipo naranja a ACB. El técnico tenía contrato y desde el club tenían claro que querían que la relación continuase, pero faltaba el OK del protagonista.

Y ya lo tiene. En un post en sus redes sociales, el equipo coruñés ha confirmado que Marco continuará al frente del equipo en la máxima categoría, tal y como deseaban desde la dirección deportiva naranja. "Creo que no va a haber ningún problema y que va a haber un buen entendimiento. Lo que me consta es, hablando con él, es que está encantado aquí en A Coruña. Solo falta que nos diga que sí, pero no debería haber problema", apuntaba Charlie Uzal la semana pasada en una entrevista con DXT Campeón.

Arranca la campaña de abonados

Precisamente este lunes, desde las 12.00 horas, está en marcha ya la campaña de abonos para la próxima temporada. Desde hoy y hasta el 26 de junio va la primera fase, reservada para la renovación del carné o la petición de cambio de asiento. En caso de renovar el carné en la fecha límite, la localidad será liberada.

El Básquet Coruña anuncia los precios de los abonos para el segundo curso en la ACB Más información

La segunda fase, del 29 de junio al 30 de julio, está abierta a los nuevos abonados.