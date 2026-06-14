Dino Radončić: "Merezco jugar en ACB y si es en un club al que tengo tanto cariño, mejor"

Dino Radončić (Gießen, Alemania, 1999) no estuvo desde el día uno en el Básquet Coruña 2025-26, pero fue uno más desde el primer momento que puso un pie en la ciudad. Se encontraba sin equipo tras ascender a la ACB con un Betis que no consiguió salir adelante ni en la primera ni en la segunda categoría y, tras la rescisión de contrato de Mencía, ahí estuvo el Básquet Coruña para llamar a su puerta.

Desde el minuto uno se convirtió en un fijo dentro de las rotaciones de Carles Marco y no tardó en ganarse a la afición naranja con su juego, pero también con su carácter ambicioso, ganador y luchador. En su mejor momento, a finales del mes de marzo, sufrió una trombosis venosa en la pierna que le obligó a parar y no pudo finalizar la temporada. Contra Tizona, compañeros y afición le despidieron con un sentido homenaje, algo que se repitió esta semana en la celebración del ascenso a ACB, del que ha sido partícipe. Dino Radončić ha querido hablar sobre su recuperación y su etapa en A Coruña con DXT Campeón.

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Primero de todo, ¿qué tal está? Tanto física como mentalmente

Estoy bastante bien. Físicamente creo que muy pronto estaré al cien por cien y mentalmente igual. Ya ha pasado mucho tiempo y ya pasé la página.

¿En qué fase de la recuperación está y qué plazos le han dado para poder volver a jugar?

Estoy ya en la fase final, me quedan dos semanas de medicamentos y desde el 26 de junio ya puedo empezar a hacer deporte con contacto.

¿El hecho de que jugadores como Ingram y Wembanyama volviesen sin problemas y al 100% de la misma dolencia le da fuerza y esperanza para superarla?

Sí, ver cómo ellos han vuelto me da confianza de que yo puedo volver igual. Al final no es una lesión que te perjudica físicamente es solo una pequeñita trombosis en la sangre que no influye en tu físico.

¿Cómo fue el momento en que se entera de este problema?

Me di cuenta al final del partido contra Ourense y unos cinco días después el doctor me comunica los resultados. Fue bastante duro.

Cuando me lo comunican paso un día llorando, pero al día siguiente ya salió el sol y había que seguir para delante

¿Cómo nota que algo no va bien la pierna?

Noté mucha presión en mi pierna tanto que me costaba estirarla y doblarla, así que allí ya vi que algo no va bien.

¿Qué sensación y qué síntomas o tipo de dolor?

Mucha presión en la pierna. Al tocar mi poplíteo ya vi que algo no iba bien en la vena ya que se me hinchó esa parte aunque la pierna no se hinchaba tanto. Tuve suerte.

¿Fue complicado de gestionar a nivel mental?

Si, fue bastante duro. Cuando me lo comunican paso un día llorando, pero el día siguiente ya salió el sol y había que seguir para delante.

Nunca viví algo así en mi carrera y la afición siempre tendrá un sitio especial en mi corazón

Estaba en su mejor momento de la temporada a nivel deportivo, siendo un fijo en los quintetos y el jugador más valorado del equipo.

En ese momento, me sentía mejor que nunca. Con muchísima confianza y ayudando muchísimo al equipo. Tenía una sensación de que todo lo que me imaginaba en la cabeza, lo podía hacer en la cancha. Estaba en un nivel muy alto.

¿Qué sintió cuando sus compañeros salieron con una camiseta de ánimo y todo el Coliseum le ovacionó? ¿Y el día de la celebración del ascenso cuando salió de la gente corear su nombre y ellos le grabaron el vídeo?

Lo del Coliseum fue bastante duro para mí. Sentir el cariño de la gente fue muy emocionante. Fue una injusticia lo que me pasó y eso me dolía mucho. Solo tenía ganas de salir del pabellón y ahogar mis penas en casa. Igual lo de la celebración. Nunca viví algo así en mi carrera y la afición siempre tendrá un sitio especial en mi corazón.

¿Seguía pendiente del equipo desde la distancia? ¿Qué le pareció el final de liga y, sobre todo, la Final Four?

Los primeros meses intenté desconectar. Apenas vi baloncesto. Luego ya pillé el playoff y la Final Four. Me jodía mucho no poder jugarlo por la adrenalina que siento al jugar partidos importantes. Soy adicto a eso. La Final Four fue una locura, pero nos merecíamos esa victoria por el trabajo durante todo el año. Estudiantes es un gran equipo, pero no estuvieron a la altura durante todo el año como nosotros, a veces por lesiones a veces por malos juegos. Por eso creo que somos justos ganadores.

¿Cómo se explica la remontada contra Estudiantes?

No se puede explicar. El equipo creía hasta final y ha tenido coraje para tirar tiros importantes y no fallar. Es un equipo con jugadores que tienen mucho carácter y un par de... jajajaja.

Me jodía mucho no poder jugarlo (playoff y Final Four) por la adrenalina que siento al jugar partidos importantes. Soy adicto a eso

¿Cómo valora su etapa en Coruña? Llegó con la temporada empezada y no la pudo acabar, pero da la sensación de que le cogió cariño tanto el equipo como la afición

Muy positiva. Le tengo un cariño enorme a esa ciudad, a ese club y esa afición. Disfruté muchísimo jugando ahí. Es un gran ambiente de baloncesto.

¿Siente que tiene una 'cuenta pendiente' con el Básquet Coruña?

Digamos que si. Primero de todo, me pone muy contento que en Coruña verán la mejor liga de baloncesto en Europa esa ciudad y afición se lo merece mucho. Veremos lo que pasa en las próximas semanas. Es obvio que después de dos ascensos en dos años, me merezco jugar en ACB ya y si es en un club al que tengo tanto cariño y en una ciudad donde me siento muy cómodo, mejor.

¿Recomendaría a excompañeros suyos que ficharan por el Leyma? Tanto por el club como por la ciudad.

Por supuesto, es de los clubes más profesionales en los que jugué donde no te tienes que preocupar de nada, solo de entrenar bien. Y la ciudad pues ya se sabe, ¡vivir al lado de mar es lo mejor que te puede pasar!