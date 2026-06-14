Carlos Varela se despide del Xiria y del Básquet Coruña

Carlos Varela, durante la final de la Copa Galicia contra el Breogán Germán Barreiros

Comienzan las despedidas en el Básquet Coruña después de conseguido el objetivo del ascenso. Aunque la primera de ellas no es de un jugador de la primera plantilla, sino del vinculado Xiria, donde Carlos Varela firmó una sensacional temporada en Tercera FEB.

El base-escolta gaditano, usado por Carles Marco en ocho partidos ligueros de Primera FEB, en uno de Copa de España y en los dos de la Copa Galicia que albergó el Coliseum, además de en varios amistosos de pretemporada, usó su cuenta en la red social Instagram para anunciar que abandona la disciplina del club carballés.

"Coruña y Carballo, vaya año hemos vivido juntos", comienza el texto de Carlos Varela. "Gracias a ambos clubes por cómo me habéis acogido, solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros", prosigue. "Estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a juntar en un futuro. Coruña siempre será casa (sic)", concluye la nota.

El gaditano, de 21 años y 1,92 metros, promedió 18, 1 puntos (54,3% de acierto en tiros de dos y 40,4% en triples), 7.6 rebotes, 3,6 asistencias, 1,9 robos y 23,8 créditos de valoración en los 24 partidos que disputó de fase regular. En el único partido de playoffs firmó 19 tantos, 6 capturas y 3 pases de canasta.

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Un temporadón a nivel individual que le valió ser convocado por la selección española sub-21 de 3x3, cuya concentración hubo de abandonar a toda prisa horas antes de la disputa del último partido de la Final Four del Coliseum porque Dídac Cuevas fue duda para el duelo contra el Estudiantes por el segundo pasaporte a la ACB. Varela llegó a calentar con el equipo, pero su homólogo barcelonés se recuperó a tiempo.

Varela debutó en partido oficial con el Básquet Coruña en el primero en el Coliseum, ante el Oviedo, de la segunda jornada de la fase regular. Estuvo sobre el rectángulo durante 28 segundos.

Una lesión de Caio Pacheco hizo que Carles Marco le diese más cancha en las primeras fechas, participando en todos los partidos entre la cuarta y la séptima, además de en la visita al Tizona Burgos en dieciseisavos de final de la Copa de España, el segundo encuentro donde tuvo más tiempo (14:11).

Su momento lo vivió en la sexta jornada, en el festival del baloncesto del Leyma frente al Fuenlabrada. Varela jugó 15 minutos y 10 segundos, anotó ocho puntos, capturó un rebote. repartió dos pases de canasta, recuperó un balón y recolectó nueve créditos de valoración.

A partir de ahí, algo menos de cinco minutos repartidos en cuatro encuentros, el último de ellos en la jornada 26, en la amplia victoria naranja (105-84) ante el Tizona.