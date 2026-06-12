El Básquet Coruña anuncia los precios de los abonos para el segundo curso en la ACB

Aficionados del Básquet Coruña en un partido de playoffs del curso recién finalizado Carlota Blanco

Bajo el título de 'A nosa arroutada' el Básquet Coruña anunció este jueves la campaña de abonados para la temporada 2026-27, la segunda de la historia del club en la ACB, que comenzará el próximo lunes 15 de junio, a las 12.00 horas, en el siguiente enlace: http://venta.basquetcoruna.t2v.com/

"A nosa arroutada é difícil de explicar, pero non de sentir. Es esa forma única de vivir el baloncesto, de apretar en los momentos difíciles y de celebrar juntos cada paso del camino. Es el alma de una afición que da sentido a todo lo que ocurre en la pista. Renueva tu abono o súmate a la temporada 26/27" es el largo eslogan motivacional de la entidad presidida por Pablo de Amallo.

La campaña se compartimentará en dos fases. La primera, entre el 15 y el 26 de junio, está reservada para la renovación del abono o el cambio de asiento. En caso de renovar el carné en la fecha límite, la localidad será liberada.

La segunda fase, del 29 de junio al 30 de julio, está abierta a los nuevos abonados. Quienes tengan cualquier duda sobre el proceso de formalización pueden escribir a abonados@basquetcoruna.com o llamar al 981264022, en horario de 9.30 a 14.30 horas.

La Grada de Animación estará ubicada en el Tendido Medio Lateral 2. Las personas que pertenecen a un colectivo de animación tendrán que hacer el abono presencialmente (recibirán información al respecto).

Tabla de precios de los abonos para la temporada 2026-27 CBC

La grada de cantera estará ubicada en el Tendido Alto Lateral 1. Los jugadores de la base del club recibirán información por Cluber. Este abono también se realizará únicamente de forma presencial para poder beneficiarse del precio reducido.

Los abonos, que son única y exclusivamente para asistir a los partidos de la fase regular, se dividen también en tres tramos de edad: general, joven (nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2010) e infantil (nacidos desde el 1 de enero de 2011).

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Los precios oscilan entre los 565 euros de la Grada Pista Premium (mismo precio para los tres tramos de edad) y los 80 del carné infantil del Tendido Alto Fondo.

Los precios suben notablemente respecto a los abonos de la primera temporada en la Asociación de Clubes de Baloncesto, la 2024-25, cuando el asiento más caro, Grada Pista Premium, costaba 320 euros para todos los segmentos de edad. El carné infantil del Tendido Alto Fondo casi su valor para la campaña 2026-27, ya que hace dos años costaba 45 euros.

Aceptación popular

Unos precios que, a pesar del incremento, están bien valorados por miembros de los diferentes grupos de animación. Fidel Martínez, de Espíritu 23, piensa que "aunque son más caros que la vez anterior en la ACB, pagar, en mi caso, 150 euros por ver una temporada completa está bastante bien".

Fidel considera que "por una parte es dinero, sí, pero el espectáculo y las ganas de volver a ver a nuestro Leyma en Primera lo compensa todo. Aunque los precios sean más caros, está bastante bien para lo que es".

Ales Tejera, de Nordés Naranja, estima que "es una subida razonable, sobre todo partiendo de la base de que hace dos años eran unos precios bastante ajustados. De media la subida es del 16.6% respecto a la temporada 2024-15, y hay precios para ver la ACB por debajo de 200 euros".

El otro club ascendido, el Obradoiro, oficializó hace unos días los precios para sus abonados. El más caro, Retráctil Central general, es de 705 euros. de 555 para los mayores de 65 años, de 335 para la categoría juvenil, de 137 para la infantil y de 87 para la baby.

La opción más económica, Fondo, cuesta 349 euros para la categoría general. En todas las zonas de los graderíos del multiusos Fontes do Sar, siete en total, existe el abono de precio reducido para parados de más de seis meses, estudiantes menores de 26 años y federados en baloncesto.