Una plantilla con más de 500 experiencias en ACB

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El Básquet Coruña vuelve a ser equipo de ACB. Tras una espectacular temporada regular con 28 victorias en 32 partidos, un récord que no fue suficiente para ascender como primer clasificado, el equipo naranja se vio obligado a disputar los playoffs, la carretera nacional, para volver a la máxima categoría. Enfrente tuvo a Menorca y consiguió imponerse en cuatro partidos para plantarse en la Final Four por el ascenso. Allí, primero se deshizo de Palencia en las semifinales y en la gran final firmó una remontada para la historia contra Estudiantes que le devolvió a la liga ACB.

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De la plantilla que ganó ese partido, tan solo cinco jugadores cuentan con experiencia en la máxima categoría del baloncesto español: Ilimane Diop, Guillem Jou, Jacobo Díaz, Dídac Cuevas y Caio Pacheco. Aunque si tenemos en cuenta todos los que han pasado por el Leyma esta temporada, son siete, contando a Dino Radoncic y Yoanki Mencía.

Ily Diop (327)

Debutó en el año 2013 con apenas 18 años, en las filas del Baskonia. Unas condiciones físicas espectaculares que le llevaron a incluso ser internacional con la selección española absoluta. Estuvo en el equipo vitoriano la mayor parte de su carrera, hasta que en el 2021 puso rumbo a Gran Canaria y, un año más tarde, a Murcia. Sus dos últimas temporadas en ACB (2023-24 y 2024-25) las pasó a caballo entre Tenerife y Unicaja.

Guillem Jou (138)

Canterano de Manresa, debutó en ACB con 18 años en la temporada 2015-16. Desde entonces, no se movió del club de su vida hasta el pasado verano, cuando cogió un avión rumbo a A Coruña para fichar por el Leyma. Su temporada con más partidos disputados en ACB fue la 2018-19, cuando disputó 29, aunque una media de algo menos de ocho minutos. En el año 2021 sufrió una grave lesión en la que se rompió el tendón de Aquiles y le tuvo apartado del baloncesto durante un período prolongado de tiempo cuando venía de hacer su mejor temporada anotadora en la liga con 5,3 puntos por encuentro.

Jacobo Díaz (30)

Después de tres temporadas seguidas en la antigua LEB Oro (una de ellas en el Marín Peixegalego), Jacobo Díaz ascendió a ACB en su primer intento con Granada. El club andaluz optó por mantenerlo en sus filas y darle la oportunidad en Liga Endesa en la campaña 2022-23, durante la que disputó 30 encuentros y promedió 3,1 puntos y 2,6 rebotes en casi 13 minutos por encuentro.

Dídac Cuevas (14)

Dídac Cuevas empezó la temporada 2023-24 en LEB Oro con Tizona Burgos, la tercera consecutiva con dicho equipo y la primera en la categoría de plata tras ascender. Sin embargo, en el mes de enero y después de promediar 9,6 puntos y 5,7 asistencias, Zaragoza puso sus ojos en él y le reclutó para la segunda mitad de temporada en ACB. Con el equipo maño disputó catorce encuentros con una media de 12 minutos en cada uno de ellos.

Caio Pacheco (3)

El de Caio Pacheco es el caso más breve de la lista. Destacó en la liga argentina con unos promedios espectaculares, algo que llamó la atención del UCAM Murcia en la temporada 2020-21. Sin embargo, tan solo disputó tres encuentros antes de poner rumbo al Pesaro de Italia.

Los ‘ex’ (212)

Los cinco jugadores anteriores formaron parte de la plantilla del Básquet Coruña 2025-26 de principio a fin, pero hubo otros dos jugadores que, pese a que no jugaron todos los partidos, estuvieron en el equipo durante un tiempo y cuentan también con experiencia en ACB. Es el caso de Dino Radoncic. canterano del Real Madrid, debutó con el club blanco en 2015 y desde entonces ha disputado 172 partidos entre el propio Madrid, Murcia, San Pablo Burgos, Tenerife, Gipuzkoa y Zaragoza. Precisamente en el equipo maño jugó Yoanki Mencía entre 2023 y 2025, donde vistió su camiseta a lo largo de cuarenta partidos.