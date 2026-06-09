El proyecto del Básquet Coruña en ACB pasa por Carles Marco

Carles Marco sonríe durante la celebración del ascenso del Básquet Coruña en la explanada de Riazor Patricia G. Fraga

El proyecto del Básquet Coruña tiene nombre y apellidos desde hace casi un año. El 25 de junio de 2025, el club anunció a Carles Marco como su nuevo entrenador tras poner punto final a una etapa de tres años con Diego Epifanio. 347 días más tarde de ese anuncio, el entrenador catalán consiguió el objetivo que se le encomendó: devolver al Leyma a la ACB.

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Una categoría en la que todo hace indicar que seguirá dirigiendo al equipo la próxima temporada. La voluntad del club es clara, así lo afirma el director deportivo, Charlie Uzal, en una entrevista concedida a DXT Campeón que verá la luz próximamente: "Por el club, evidentemente, 100% a que Carles Marco continúe".

El entrenador catalán firmó inicialmente una vinculación por dos años, pero con una serie de cláusulas que permiten su desvinculación del Básquet Coruña este verano. La intención del club ha quedado plasmada de manera pública y ahora solo falta que sea el propio Carles quien termine de corresponder ese amor que parece haber surgido entre entidad y técnico.

"Creo que no va a haber ningún problema y que va a haber un buen entendimiento. Lo que me consta es, hablando con él, es que está encantado aquí en A Coruña. Solo falta que nos diga que sí, pero no debería haber problema", añadió Uzal a este respecto.

Carles Marco cayó de pie en el Leyma. Cuando aterrizó, lo único que había dentro de la plantilla era el staff que le ha acompañado, ninguno de los jugadores de la temporada anterior continuaría a sus órdenes. En poco tiempo consiguió cohesionar a un grupo que ha demostrado estar más que unido y que, como ellos mismos dicen, han pasado de ser "compañeros a amigos o hermanos".

En lo deportivo, Marco implantó la idea de juego que le llevó al éxito junto a Thiago Splitter en París. Defensa intensa y un ataque rápido, vistoso y alegre que lleve los partidos a muchas posesiones. Una identidad que se pudo ver desde el primer encuentro de pretemporada y que ha llevado a su Básquet Coruña a ganar 28 de sus 32 partidos de liga regular y a un balance total de 34 victorias y tan solo 6 derrotas en los 40 encuentros oficiales que ha dirigido.

Próximos proyectos

El del Básquet Coruña no es el único proyecto que tiene entre manos actualmente Carles Marco. El entrenador catalán se hizo cargo de la selección española sub-20, con la que disputará el Eurobasket de la categoría este verano en Ljubliana, Eslovenia entre el 11 y el 19 de julio.

Pocas vacaciones tendrá el bueno de Carles, que pone rumbo a su casa para pasar unos pocos días con su familia antes de empezar la concentración de la selección el martes 16 en Utebo. Allí disputarán un torneo de preparación los días 4, 5 y 6 de julio contra Francia, Alemania y Lituania. Previamente, los días 26, 27 y 28 de junio jugarán el Torneo Domege di Cadore frente a Italia, Grecia y Alemania.

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La lista de jugadores convocados por Carles Marco, de la generación del 2006, está compuesta por los siguientes quince integrantes: Rafa Rodríguez, Raúl Villar, Max Gaspá, Miguel Solá, Jorge Arias, Bruno Alocén, Álex Blanco, Asier Miguel, Adrián Torres, Ignacio Campoy, Iker Garmendia, Alex Huguet, Gildas Giménez, Michael Enabulele, Jorge Carot y Andrés Amón.