Pedro Sánchez manda ánimos a 'su' Estudiantes y felicita al Básquet Coruña por el ascenso: "Noraboa!"

Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso EFE

Muchas han sido las felicitaciones que le han llegado al Básquet Coruña después de su ascenso a ACB el pasado domingo. No ha faltado ni la del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que aprovechó un tuit en el que mandaba ánimos al Estudiantes para darle la "noraboa" también al equipo naranja.

Sánchez, que durante su juventud fue jugador de baloncesto, concretamente de la cantera de 'estudiantil', nunca ha dejado de ser un fiel seguidor del deporte de la canasta. "Mi querido Estudiantes se ha quedado a un paso de volver a ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente".

Mi querido @MovistarEstu se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente.



Y muchas felicidades a @basquetcoruna por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos 3 equipos gallegos en la ACB.



Noraboa! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 7, 2026

Pero el mandatario también quiso felicitar al conjunto coruñés en un mensaje en el que también destacó la importante presencia que Galicia tendrá la próxima temporada en el primer escalón del básquet nacional. "Muchas felicidades al Básquet Coruña por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos tres equipos gallegos en ACB. Noraboa!"