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Básquet Coruña

Pedro Sánchez manda ánimos a 'su' Estudiantes y felicita al Básquet Coruña por el ascenso: "Noraboa!"

El presidente del Gobierno destacó la presencia de tres equipos gallegos en la próxima ACB

Esther Durán
08/06/2026 11:20
MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene este miércoles durante el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid donde el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán e informará de las medidas adoptadas para combatir sus efectos en un ambiente político marcado por la convocatoria de elecciones en Andalucía. EFE/ Sergio Pérez
Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso
EFE
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Muchas han sido las felicitaciones que le han llegado al Básquet Coruña después de su ascenso a ACB el pasado domingo. No ha faltado ni la del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que aprovechó un tuit en el que mandaba ánimos al Estudiantes para darle la "noraboa" también al equipo naranja.

Sánchez, que durante su juventud fue jugador de baloncesto, concretamente de la cantera de 'estudiantil', nunca ha dejado de ser un fiel seguidor del deporte de la canasta. "Mi querido Estudiantes se ha quedado a un paso de volver a ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente".

Pero el mandatario también quiso felicitar al conjunto coruñés en un mensaje en el que también destacó la importante presencia que Galicia tendrá la próxima temporada en el primer escalón del básquet nacional. "Muchas felicidades al Básquet Coruña por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos tres equipos gallegos en ACB. Noraboa!"

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