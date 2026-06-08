Paul Jorgensen: "Hicimos lo que hemos hecho todo el año, luchar y nunca rendirnos"

Paul Jorgensen con el premio a MVP de la Final Four Alberto Nevado

Paul Jorgensen se ganó a la afición del Básquet Coruña desde el día cero con su personalidad, pero sobre todo con su baloncesto. Un estilo propio de las calles que dejó canastas inverosímiles desde el primer momento que pisó la pista del Coliseum. Su última gran obra de arte llegó en el momento más importante de la temporada, el último cuarto de la final por el ascenso contra Estudiantes.

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Con 15 abajo, Jorgensen se puso el mono de trabajo y, con dos canastones seguidos, redujo las diferencias hasta los 11 puntos. Pero no acabó ahí, ya que anotó otros dos triples que para el resto de mortales parecían imposibles y acabó el encuentro con 22 puntos (había llegado al último cuarto con 5) y un trofeo al MVP de la Final Four en sus manos.

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Enhorabuena, lo primero. Con las cosas algo más asimiladas, ¿cómo vivió todo lo de ayer?

No lo sé, aún no tengo palabras para explicar lo que pasó ayer. Creo que estamos viviendo un sueño, estoy contentísimo.

¿Cómo fue ese tiempo muerto cuando iban 15 abajo? ¿Qué se dijeron?

Cambiamos la defensa un poco, intentamos cambiar todo. Ellos empezaron a jugar más uno contra y nosotros metimos un par de triples y de canastas de mucho mérito. Pero hicimos lo que hemos hecho todo el año, luchar y nunca rendirnos.

Usted también empezó a jugar uno contra uno con confianza cuando hasta ese momento no le estaban saliendo las cosas.

La verdad es que yo empecé mal, pero ellos también hicieron un buen plan de partido conmigo. Yo quería seguir intentando atacar la canasta. Mi punto fuerte es el uno contra uno, así que tengo que hacerlo. Al final, se gana o se pierde, pero tengo que darlo todo por el equipo. Así que yo quería seguir intentándolo.

Cuando llegamos a la prórroga dije 'esto no me va a pasar otra vez, imposible'

La temporada pasada ya hizo una gran Final Four con Fuenlabrada, ¿le gustan estos escenarios?

Claro, son momentos que me encantan. Cuando eres jugador, estos momentos son oro, pero sobre todo por el equipo. Porque en este equipo tenemos una conexión increíble y, al final, quieres hacer todo para el equipo, quieres hacer todo para ganar por tus compañeros. Pero esos momentos me gustan. El año pasado perdimos en la prórroga, así que ayer cuando llegamos a la prórroga dije 'esto no me va a pasar otra vez, imposible'. Y bueno, menos mal.

¿Le sirvió como redención personal?

Te prometo que tuve un déjà vu. Pero intenté hacerlo todo y no quería tener ningún arrepentimiento. Gracias a Dios que lo hemos conseguido y estamos aquí disfrutando.

Paul Jorgensen durante la final contra el Estudiantes Carlota Blanco

Con la grada estando como estaba todo parece más fácil.

Fue impresionante, una locura. No sé cuántas personas había ayer, pero sin ellos estoy seguro de que no ganamos. El partido de Palencia también fue muy complicado y ellos estuvieron ahí empujándonos y ayer también. Fue una locura, sin ellos no estaríamos aquí disfrutando. Nos empujaron todo el año y sin ellos no habríamos hecho el gran año que hemos hecho. Espero que podamos seguir seguir así.

Ahora a seguir celebrando.

Espero que encontremos un poco de comida (risas). No sé, tortilla, un poco de pulpo, pero sí, a seguir disfrutando.