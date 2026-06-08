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Básquet Coruña

La explanada de Riazor también será el centro de la fiesta del Básquet Coruña

El club programa una celebración con la afición para este martes a las 17.45 horas

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
08/06/2026 13:53
La afición del Básquet Coruña celebrando el ascenso a ACB en 2024 en la explanada de Riazor
La afición del Básquet Coruña celebrando el ascenso a ACB en 2024 en la explanada de Riazor
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Fue el centro de la fiesta del ascenso del Deportivo y también lo será para el Leyma Básquet Coruña. La explanada de Riazor, anexa al Palacio de los Deportes, ejercerá como espacio de celebración para equipo y afición naranja tras el regreso a la Liga ACB culminado el pasado domingo. Así lo anunció la entidad coruñesa en la mañana de este lunes, que ha citado a su hinchada a unirse a unos festejos que comenzarán el martes 9 de junio a partir de las 17.45 horas.

Ola, ACB! Haberá que celebralo es el lema elegido por el Básquet Coruña para llamar a sus aficionados a acudir a una celebración en la que estarán presentes los jugadores y el cuerpo técnico del ganador de la Final Four de Primera FEB. 

El lugar elegido es el mismo que acogió hace unos días la Fan Zone del Deportivo, que acabó convirtiéndose en el espacio al que acudió el equipo tras ascender en Valladolid. Además, coincide con el punto que el Leyma también escogió, compartiendo de nuevo con el Dépor, para vivir el ascenso del año 2024, con la retransmisión del partido ante el Melilla y la posterior fiesta.

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