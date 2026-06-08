El Concello recibe al Básquet Coruña tras el ascenso a ACB

Recepción del Leyma en María Pita Carlota Blanco

Como es habitual cuando hay éxitos deportivos en la ciudad de A Coruña, el concello recibió a los héroes que, en esta ocasión visten de naranja y defienden el escudo del Básquet Coruña. En un día repleto de actos institucionales, el Leyma visitó el consistorio de María Pita, donde plantilla, staff y directiva fueron recibidos por la corporación municipal que encabeza la alcaldesa, Inés Rey.

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La regidora fue la primera en tomar la palabra dentro del salón de plenos: "Parabéns por ese magnifico logro. Para os coruñeses é un día de enorme orgullo. Coruña volve a onde merece, á ACB. Con traballo, humildade, paixón e cercanía. Onte estábamos co corazón encollido. Noraboa porque foi impresionante o que fixestes. Agora quietiños todos na ACB. A primeira felicitación vai para todos os xogadores, formades parte da historia de A Coruña porque conseguistes algo co que soñábamos todos: devolver ao Leyma á ACB".

Inés Rey también tuvo tiempo para incluir bromas por el medio de su discurso, como cuando se dirigió a Jacobo Díaz para agradecerle que sea usuario del servicio de BiciCoruña.

La alcaldesa se acordó de todos los integrantes del club, a quienes agradeció su esfuerzo y dedicación a lo largo de toda la temporada. "Felicitar a Charlie (Uzal), responsable de construir unha plantilla totalmente nova, a Carles, responsable de conseguir algo moisés díficil que foi facer un equipo con todos os xogadores novos. A maxia de Jorgensen, o carácter de Ilimane. Toda a Xunta directiva que colleu o club nun momento complicado, pero que como moitos proxectos foi capaz de levantarse de novo. O Concello da Coruña vai estar sempre ó lado do Leyma Básquet Coruña porque leva o nome da cidade por toda España. Fixestes que milleiros de coruñeses nos sintamos identificados".

"Son semanas moi especiales con todo o deporte coruñés, que é o resultado do traballo colectivo de moitos anos, de adestradores, de familias… Hoxe todo o mundo fala da Coruña como a capital deportiva de Galicia", sentenció la regidora.

Tras Inés tomaron el turno de palabra varios representantes del Leyma. El primero fue el capitán, Dídac Cuevas: "Creo que cuando llegamos aquí a principio de año parecía difícil, pero al menos en mi cabeza no había otra cosa que no fuera ascender. A parte de ganar, hemos demostrado que es más importante cómo se hacen las cosas. Tener la instalación que tenemos con toda esa gente es una maravilla. Si hoy estamos aquí es porque ayer jugamos en casa. Queríamos tener una identidad, que la gente se sintiera identificada con los jugadores y creo que lo hemos conseguido".

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Después fue el turno de Carles Marco: "Dar las gracias al club por pensar en nosotros para este proyecto. Gracias a los jugadores porque ha sido un placer entrenarlos y estar con ellos en el día a día. Gracias a la ciudad por cómo nos ha acogido y nos ha cuidado. Hemos intentado devolver ese cariño, que la gente se sintiera identificada con nuestro trabajo y con nosotros, ganando o perdiendo. Ha sido un placer de temporada. Pensar en seguir construyendo esa identidad del trabajo, del esfuerzo, de pasión para que todos los aficionados de Coruña se sientan orgullosos de nosotros".

Finalmente, cerró el acto el presidente del club, Pablo de Amallo: "Agradecer al Concello por el apoyo, al equipo y al staff este maravilloso ascenso. Agradecer a la afición estupenda que tenemos y que nos ha llevado en volandas toda la temporada. A mantenernos en ACB y, como dice Dídac, queremos más".