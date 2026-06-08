Charlie Uzal: "Lo merecíamos, el baloncesto ha sido muy justo"

Charlie Uzal junto a Víctor Mantiñán en la visita del Leyma al MEGA Quintana

La gira triunfal del Básquet Coruña tras ascender a ACB este domingo le llevó hasta la casa de uno de sus principales patrocinadores: el Museo de Estrella Galicia (MEGA). El equipo fue recibido por el director de activación de la marca, Víctor Mantiñán, que los guio hasta la sala de las calderas. Allí se produjo el primer brindis con el trofeo del ascenso y botellines de cerveza (de momento sin alcohol) con su correspondiente posado para las fotografías.

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Después se trasladaron hasta la planta superior del museo, al salón donde se llevan a cabo los tirajes y maridajes, donde más de uno demostró ser más diestro tirando triples que cañas, como fue el caso del MVP Paul Jorgensen. Otros estuvieron más finos a la hora de servirse la cerveza y, sobre todo, de disfrutarla, aunque a más de uno se le notaba la falta de sueño tradicional de este tipo de actos postcelebraciones.

En ese mismo salón hubo tiempo para declaraciones tanto del propio Víctor Mantiñán como del director deportivo del Básquet Coruña, Charlie Uzal, que agradeció a Estrella Galicia que les abriera "las puertas" de su casa y su "apoyo incondicional". "Ha sido un poco de infarto, pero tanto Obradoiro como nosotros lo merecíamos y creo que el baloncesto ha sido muy justo", añadió.

Sobre el papel de la afición, no solo en la final, sino a lo largo de toda la temporada, Uzal afirmó lo siguiente: "Este grupo ha conectado muy bien con la afición. Creo que es algo que se han ganado con su esfuerzo. Cuando nos reuníamos para el proyecto, queríamos jugadores con garra, que conectasen con la grada, y creo que es un resumen del partido de ayer y de la temporada. Nos definimos con la palabra believe y ayer más que nunca. Valorar que hay jugadores que estaban con lesiones y jugaron infiltrados o con dolores. Por el club, por el grupo y eso es de admirar".

Por su parte, Víctor Mantiñán anunció que Estrella Galicia lanzará una edición limitada a 150 unidades de su cerveza en honor al ascenso conseguido del Básquet Coruña: "No jugamos bien al baloncesto, pero sabemos hacer cerveza. Edición limitada a 150 botellas que marque el hito que hemos vivido. Ojalá podamos hacer más ediciones, muchas más veces, con vosotros. Habéis demostrado que Coruña no es solo una ciudad de fútbol y se demuestra llenando el pabellón cada semana".