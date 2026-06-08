Así es la ACB a la que regresa el Básquet Coruña

Ilimane Dip celebra la victoria ante Palencia ALBERTO NEVADO - FEB

Será la tercera temporada que A Coruña tenga baloncesto de la máxima categoría, la segunda desde que en 1983 tomó las riendas de la competición la Asociación de Clubes de Baloncesto y se dejó atrás la vieja Primera División en la que había tenido un paso efímero el Bosco en el curso 1968-69. No fue hasta 2024 que la ciudad herculina volvió a estar entre las grandes de la canasta en España. Ahora regresa y a un campeonato en el que por primera vez en 32 años habrá tres equipos gallegos: Leyma, Obradoiro y Breogán. Ocurrió entre 1989 y 1994. Entonces jugaron ACB, junto al equipo lucense, OAR Ferrol y Ourense. Aquella campaña 1993-94 fue devastadora en A Coruña: el Basketmar, entonces referencia en la ciudad, mantuvo la categoría en Primera División, pero al acabar la liga no pudo sostener su proyecto deportivo y desapareció. Ahora la ciudad disfruta de un escenario muy diferente. Así es la ACB a la que regresa:

-El campeonato dará comienzo el 3 de octubre, una semana después que la Primera FEB que ahora deja el Leyma. Entre el 19 y el 20 de septiembre se jugará la Supercopa en Badalona,con Valencia, Baskonia y Joventut ya confirmados, a la espera del cuarto integrante, que será o Barcelona o Tenerife.

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-Una competición que aún busca campeón entre sorpresas. Están a punto de iniciarse las semifinales de esta temporada y por primera vez tres equipos que no partían como cabezas de serie y con ventaja de campo se han colado entre los cuatro mejores de la competición. Barcelona (quinto), Joventut (sexto) y Tenerife (octavo) han dejado atrás respectivamente a UCAM Murcia (cuarto), Baskonia (tercero) y Real Madrid (primero). Por primera vez desde 2008 un campeón de la liga regular ha caído en cuartos de final. “Hay que analizar las cosas con distancia”, pide Sergio Scariolo. Pero su trabajo como técnico blanco está en entredicho. Las semifinales empiezan mañana con un Barcelona-Tenerife en el Palau. El miércoles el Valencia, gran favorito ahora, recibe al Joventut

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-Este curso se ha bajado con diez victorias (Obradoiro lo hizo con 11 hace dos años). Tres equipos llegaron a esa cota y fue Gran Canaria el que cayó, un batacazo para un equipo acostumbrado a jugar competición europea y con una estructura y cancha de auténtica élite. El Zaragoza se salvó en el último segundo con una canasta en casa del Breogán, que se salvó holgado (15-19). Con Granada de regreso al escalón inferior no resulta complicado identificar, en la segunda mitad de la clasificación de este curso, a los rivales del Leyma por la permanencia: además de Breogán y Obradoiro parece probable que se la jueguen con Girona, Burgos, Lleida, Zaragoza y Andorra. Sin descartar alguna sorpresa como la de esta campaña con Gran Canaria. En principio, siete equipos para evitar dos puestos.

-Dos estrellas llegadas de la NBA. Los playoff actuales son el reflejo del talento de dos jugadores con larga trayectoria en la mejor liga del mundo que han hecho crecer a sus equipos. Ricky Rubio ha impactado en el Joventut como se suponía, le ha elevado el nivel hasta cotas que hacía tiempo que la Penya no disfrutaba. Es el tercer máximo anotador en los playoff (16 puntos), apenas superado por otra estrella, el australiano Patty Mills, campeón de la NBA, medallista olímpico e inopinado refuerzo del Tenerife el pasado mes de marzo tras 16 temporadas en la NBA.

Ricky Rubio demorará un tiempo la decisión sobre su futuro Más información

-Habrá poco movimiento en los banquillos, pero el que habrá afecta a los grandes. El Barcelona busca entrenador tras anunciar que Xavi Pascual no seguirá el próximo curso. Y está por ver qué pasa en Real Madrid y Unicaja, que acabó noveno y se quedó fuera del playoff e Ibon Navarro puede salir. Más estables semejan, por contratos en vigor, Valencia (Pedro Martínez), Baskonia (Paolo Galbiat)i, UCAM (Sito Alonso), Joventut (Dani Miret), Bilbao (Jaume Ponsarnau), Tenerife (Txus Vidorreta), Manresa (Diego Ocampo), Breogán (Luis Casimiro), Girona (Moncho Fernández), y Lleida (Gerard Encuentra). Está por ver que ocurre en Burgos (Porfirio Fisac acaba su vínculo), Zaragoza (no ha confirmado a Gonzalo García de Vitoria) y Andorra (Zan Tabak). Llegan ahora Diego Epifanio con Obradoiro y, nadie espera lo contrario, Carles Marco con Básquet Coruña.