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Básquet Coruña

A Coruña, la ciudad más pequeña con equipos en las dos principales ligas del país

Solo seis localidades, a las que se podría sumar Málaga, pueden presumir de tener presencia en la Liga EA Sports y la Liga ACB 2026-27

Lois Novo
Lois Novo
08/06/2026 21:57
Mus Barro intenta anotar en la final del playoff de ascenso a la ACB entre el Básquet Coruña y el Estudiantes
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A Coruña será una de las seis (o siete) ciudades que tendrán el privilegio de contar con equipos en las dos principales ligas del deporte español, la Primera División de fútbol y la Liga ACB de baloncesto. La capital coruñesa será, además, la más pequeña de todas ellas.

Madrid (3,5 millones de habitantes), Barcelona (1,7), Valencia (840.000), Bilbao (351.000) y Vitoria (260.000) superan los 251.000 de la capital herculina. Málaga (599.000) podría ser la séptima urbe de la exclusiva lista en caso de que su equipo de fútbol triunfe en el playoff. De momento, el conjunto blanquiazul salió vencedor del encuentro de ida de semifinales en Las Palmas (0-1), pero en caso de superar esta eliminatoria todavía debería vencer en la final, también a doble partido, a Castellón o Almería.

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En el curso 1968-69, solamente cuatro ciudades –Madrid, Barcelona, San Sebastián y A Coruña– tuvieron equipo en ambas ligas, si bien es cierto que la Primera División de fútbol estaba compuesta por 16 equipos y la de baloncesto por solamente doce. La próxima temporada, la Liga EA Sports tendrá cuatro clubes más (20), mientras que la ACB la disputarán seis conjuntos más (18).

En aquellos tiempos, la capital de España ya superaba los 3 millones de habitantes, igual que Barcelona contaba con la misma población que en la actualidad. San Sebastián era ligeramente más pequeña que A Coruña, con unos 160.000 habitantes por los alrededor de 190.000 de la capital herculina.

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