"¿Qué hacemos? ¿Llorar o intentar ganar?": el tiempo muerto de Carles Marco que cambió la final por el ascenso a ACB
Didac Cuevas señaló el momento clave de la remontada del Leyma
La felicidad inundó el Coliseum este domingo con el ascenso del Básquet Coruña y poco a poco fueron desfilando los protagonistas del ascenso a ACB tras una remontada espectacular ante Estudiantes. Esa gesta tuvo un punto culminante, como bien reconoció Didac Cuevas:
Pablo de Amallo, presidente del Leyma
“Un alivio, por lo menos durante unas horas, y ahora a preparar el proyecto del año que viene en ACB. Hay que empezar el lunes, mañana mismo hay que empezar el proyecto, aunque celebraremos esta noche. Fue muy difícil, lo llegué a ver complicado, pero esto es el deporte y el baloncesto en concreto. Al final 15 puntos es diferencia, pero se puede dar la vuelta cuando queda tiempo. Equipazo, se han portado como jabatos y aquí estamos de vuelta en ACB”.
Carles Marco
"Tenía muchas ganas. Son muchos años currando. Me costó llegar a Liga Endesa como jugador. Me ha costado mucho llegar a primer entrenador y este año ha sido increíble. Hemos disfrutado mucho. El aprendizaje de todos estos años me ha servido para ser mejor entrenador y mejor persona. Y hoy hemos creído hasta el final, como siempre ha sido este equipo. Estudiantes se lo merecía, pero nosotros mucho, mucho, mucho".
"Se lo dedico a mi familia, a mis madres, a mi mujer, a mis amigos... Tengo dos amigos que este año nos han dejado con 50 años y también se lo dedico a ellos. Ha sido un año duro para los de mi entorno, pero ha valido la pena seguir trabajando. Hago lo que quiero, lo que amo, y así espero seguir".
Didac Cuevas
"No sé cómo estoy. Creo que ha sido el partido que refleja mi vida. Cuando todo se pone mal, hay que confiar siempre. Hay que estar ahí. Este equipo lo ha hecho hasta el final. Lo voy asimilando, no era consciente cuando pitó el final el árbitro. Ha habido un tiempo muerto clave a falta de ocho minutos. Carles nos dijo '¿Qué hacemos? Llorar o intentar ganar?'... Carles ha sido clave".
"El Coliseum ha crecido y sigue creciendo. Que la gente vaya entendiendo lo que es este deporte. Hay que seguir creciendo. Los jugadores somos paquetes de intercambio, pero esto es para A Coruña toda la vida".
Mus Barro
“Hemos sufrido mucho en este partido porque es un gran equipo, pero no hemos dejado de luchar, lo dimos todo, y al final nos salió bien. Es la identidad del equipo, todo el año hemos sido así, siempre seguir luchando y nunca dejar de creer. Hemos metido tiros, hemos hecho buenas defensas, y al final hemos tenido la suerte de ganar el partido. Estudiantes es un gran equipo, tiene jugadores de mucha calidad, con experiencia, sabíamos que iba a ser duro, porque es una final, un partido, nosotros vinimos, hicimos nuestro trabajo y hemos conseguido la victoria. La verdad es que jugar en casa da gusto”.
Diop
“Estoy muy feliz, esa felicidad se nota después de ganar. Hemos estado ahí, lo hemos trabajado duro y lo hemos sacado. Muy contento. Siempre supimos reaccionar. Con el apoyo de nuestra gente, siempre hay que creer, ir paso a paso, y es lo que hemos hecho. Durante toda la temporada nos han animado, no han fallado ningún día. Tuvimos momentos duros, pero han estado y eso es muy importante. No ha sido fácil el final del partido, empecé con una lesión que no me dejó ser yo mismo, pero hoy había que darlo todo. Lo importante era ganar y hemos ganado. Cuando firmé aquí lo tenía en mente y en los equipos ganadores tiene que demostrarlo y lo hemos demostrado”
Charlie Uzal
“No tengo palabras para describir cómo me siento. Son unos cabrones, yo creo que nos lo merecíamos, ha sido justicia divina, pero sé que es muy duro para el rival perder como han perdido, lo tenían medio hecho, pero este equipo ha sido así toda la temporada. Nunca se ha rendido, no hemos quedado primeros por detalles, que no habíamos tenido tanta suerte en algún partido, pero hoy creo que nos ha venido la suerte que nos ha faltado en otros partidos. Debería decirte que confiaba cuando perdíamos de quince, pero la verdad es que lo veía muy negro".
"Tienen mucho carácter y ya han hecho muestras en otros partidos de ser capaces de levantar marcadores casi imposibles, realmente no contaba porque lo vi bastante mal, pero siempre tienes confianza en que puedan aparecer situaciones como las que aparecieron al final. Triple, triple, triple, porque es lo que tiene el baloncesto, en nada te remontan nueve puntos. Teníamos un rival que venía preparando el playoff y una hipotética Final Four desde hace meses, con su clasificación de segunda posición por haber ganado la Copa y con casi todos los jugadores recuperados y muy preparados, un equipo hecho por y para ascender. Hablábamos a principio de temporada. Había dos, tres equipos en cuanto a presupuesto por encima de nosotros y con jugadores veteranos muy preparados para esto, hemos hecho un equipo joven, con ganas, y sobre todo con mucha hambre”.
Cibeira, expresidente del Leyma
“Enhorabuena a los actuales directivos. Me alegro muchísimo, es un orgullo ver que el básquet ha enraizado en la ciudad, y además, lo más bonito que hay es ascender en tu ciudad y en el último partido. Increíble. Lo vives con tu afición y eso no tiene parangón, es realmente increíble, asimilable a la victoria del año pasado contra el Real Madrid. Tremendo".
"Cuando íbamos 14 abajo le decía al vicepresidente, queda tiempo, con cabeza y con defensa lo podemos remontar, parecía que no pero se consiguió”.