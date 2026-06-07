Previa | Una más. El Básquet Coruña encara la recta final hacia la ACB contra Estudiantes

Ilimane Diop y Tanner McGrew, durante el Básquet Coruña-Estudiantes de liga regular Javier Alborés

El Coliseum cierra este domingo (19.00 horas) la temporada 2025-26 con un duelo entre segundos que aspiran a ser primeros (de los playoffs), para conseguir un segundo (billete a la ACB). Cuarenta minutos (si no hay prórroga), en un tercer cara a cara que, seguramente, se parecerá más al primero que al segundo.

El conjunto naranja, segundo de la fase regular, parte con dos ventajas. La primera, que juega ante su afición, que se hizo notar en la durísima semifinal contra el Palencia. La segunda, que ha vencido al equipo de Toni Ten, segundo virtual de cara los playoffs al haber ganado la Copa de España, en los dos duelos de la fase regular.

En el disputado en el legendario Antonio Magariños, por 87-92 y gracias a su mayor fondo físico, la principal clave del triunfo ante el Palencia, que le llevó a levantar en un colosal último cuarto (21-37) un duelo en el que había ido siempre por detrás.

En el choque del Coliseum, la paliza pudo haber sido de órdago. El conjunto colegial, que se presentó en el multiusos con muchas e importantes ausencias, fue un juguete en manos de los pupilos de Carles Marco, que llegaron a amasar una renta máxima de 37 puntos, antes de levantar el pie, lo que permitió a los de Toni Ten aplicar una capita de maquillaje al marcador final (105-82).

Ten especuló, en la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Oviedo, con la posibilidad de un partido distinto a esos dos, ya de por sí muy diferentes entre sí. Considera el técnico balear que la final la decidirán los detalles.

Entre ellos cabe incluir, lógicamente, la recuperación física de los protagonistas. Tanto el Leyma como el Estu necesitaron un gran despliegue para llegar al partido definitivo. Así lo exigieron dos rivales tremendamente correosos.

El aspecto mental, reseñado también por Ten, es otro detalle. Ambos equipos necesitan imperiosamente ganar. No solo porque sea una final, en la que solo vale el triunfo, también por las urgencias. Reciente, muy reciente, la del Básquet Coruña, tras una primera experiencia breve y frustrante en la ACB.

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Una ACB que vive sin el Estudiantes desde hace cinco temporadas, demasiado tiempo sin uno de los fundadores de la máxima categoría. Así que sobre el parqué del Coliseum se juntarán este domingo el hambre y las ganas de comer.

Más detalles. Dídac Cuevas no pudo acabar el duelo ante el Palencia e Ilimane Diop lo terminó con problemas en un tobillo. El base barcelonés abandonó el rectángulo con la pierna derecha tiesa. El pívot senegalés fue infiltrado en el descanso después de irse al vestuario mediado el segundo periodo. Una infiltración mágica, puesto que el tercer cuarto, en su primera rotación tras ser asistido, cocinó él solito un parcial de 7-0 cuando el Leyma atravesaba su peor momento en el encuentro.

El concurso de ambos es fundamental para doblegar a un rival cuyos once jugadores terminaron la semifinal sin ninguna incidencia física visible, aunque parece ser que Pato Garino no llegó a A Coruña en las mejores condiciones. En la semifinal estuvo en cancha durante 16 minutos.

En el plano táctico-técnico, el Básquet Coruña cuenta, siempre y cuando Diop esté disponible, con ventaja en la pintura. La superioridad de los interiores naranjas se hizo notar contra el Palencia, especialmente en la determinante batalla reboteadora.

En la dirección, el Estudiantes cuenta con una pareja de bases, Jayson Granger y Sergi García, muy potentes físicamente. Además del cerebro, el uruguayo es el motor del equipo colegial. Lo certificó con 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 robos frente al Oviedo.

Ambos equipos gustan de no especular con el reloj, aunque el de Carles Marco intenta jugar con velocidad y media más que el de Toni Ten. El Leyma necesita un alto ritmo, jugar a muchas posesiones y, a ser posible, castigar al rival en los primeros segundos. Así jugó el Oviedo en los primeros minutos, en los que sorprendió al Estudiantes (7-17). Pero el plantel dirigido por el porriñés Javi Rodríguez no tiene una batería de larga duración, uno de los puntos fuertes del Leyma.

Una virtud, que lo ha llevado, ya desde la pretemporada, a levantar un buen puñado de causas perdidas. Porque si algo no hace este Básquet Coruña es irse en ningún momento del partido. Llegar con energía al tramo final contra el Estudiantes se postula como instrumental para llegar a otro destino, al objetivo único del curso: la ACB.

Estudiantes-Básquet Coruña

Leyma Básquet Coruña: Dídac Cuevas, Joe Cremo, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro –posible cinco inicial– Paul Jorgensen, Macachi Braz, Caio Pacheco, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Estudiantes: Jayson Granger, Sasu Salin, Pato Garino, Tanner McGrew, Lotanna Nwogbo –posible cinco inicial– Asier González, Lucas Giovanetti, Petit Niang, Sergi García, Hugo López, Roberts Stumbris, Omar Silverio.

Árbitros: Ángel de Lucas, Francisco José Zafra, Leandro Lezcano.

Cancha: Coliseum.

Hora: 19.00 (LaLiga+/TVG)