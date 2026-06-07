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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña | Directos

Estudiantes-Básquet Coruña, en directo: sigue la previa y el minuto a minuto de la final por el ascenso a la ACB

El Coliseum acoge la gran final por el ascenso a Liga Endesa

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/06/2026 16:52
Directo Estudiantes-Leyma
Directo Estudiantes-Leyma
Estudiantes
-
Básquet Coruña
Previa

La afición naranja ya se hace notar

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña a la gran final de la Final Four contra Estudiantes? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Leyma Básquet Coruña-Estudiantes
Leyma Básquet Coruña-Estudiantes
Javier Alborés
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión de la gran final por el ascenso a ACB entre Estudiantes y Básquet Coruña

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