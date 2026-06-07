Básquet Coruña | Directos
Estudiantes-Básquet Coruña, en directo: sigue la previa y el minuto a minuto de la final por el ascenso a la ACB
El Coliseum acoge la gran final por el ascenso a Liga Endesa
Estudiantes
-
Básquet Coruña
Previa
La afición naranja ya se hace notar
Previa
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña a la gran final de la Final Four contra Estudiantes? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Previa
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión de la gran final por el ascenso a ACB entre Estudiantes y Básquet Coruña