El 1x1 del rival del Leyma en la final por la ACB | Unos estudiantes ya veteranos

Omar Silverio en la semifinal contra Oviedo FEB/ALBERTO NEVADO

Estudiantes es el último escollo que debe superar el Leyma para regresar a la ACB. Pero aún más urgencias tiene el cuadro madrileño, que ya va por su quinto proyecto para tratar de volver a la categoría en la que siempre jugó hasta 2021. Este año bajo la dirección de Toni Ten volvió a conformar un All Star de la categoría con jugadores muy expertos. El técnico se vale de ello para conformar una rotación larga, aunque en el semifinal contra Oviedo el líder del equipo acumuló casi 32 minutos en pista. Nada que ver el equipo con el que en febrero, asolado por las lesiones, se presentó en el Coliseum y se llevó una paliza (105-82, maquillado en los minutos finales). Granger, Niang, Stumbris, Lottanna y Hugo Diaz no estuvieron en aquel partido.

0. Asier González. Inédito en la semifinal, llegó en verano al equipo tras un gran campaña en Cartagena. Pivote enérgico y buen defensor.

6. Lucas Giovannetti. Apenas siete minutos en la semifinal y sin tiros en su estadística. 20 años, argentino y canterano, estuvo cedido el final de la campaña pasada a Fibwi Palma, donde fue pieza importante en el ascenso a Primera FEB. Buen tiro, asume un papel de jugador de rotación en un equipo con mucho bagaje.

7. Mamadou Ndiaye “Petit” Niang. Pivot de 2,09 que llegó al equipo en enero tras la Copa España que ganó el equipo. Longilíneo y con capacidad para jugar por encima del aro, su peso en el equipo ha ido creciendo en el playoff. Titular contra Oviedo aunque solo jugó 11 minutos. Sabe lo que es ascender a ACB, lo hizo con Granada.

8. Sasu Salin. El tirador finlandés pasó de puntillas y tampoco brilló en la visita de Estudiantes en la liga regular. Nueve temporadas en ACB le contemplan. Jugó al final de Copa del Rey con Gran Canaria en el Coliseum hace diez años. A Toni Ten le gusta su sacrificio defensivo, pero es sobre todo un anotador. Ante Oviedo se quedó en dos puntos en veinte minutos de juego. No ha hecho una buena temporada, pero la amenaza de su muñeca siempre está presente.

10. Sergi García Calvo. Llegó al equipo en diciembre tras dos meses como temporero con San Pablo Burgos en la ACB y tras trabajar en pretemporada con el Real Madrid a las órdenes de Sergio Scariolo. Amplia experiencia en la primera categoría e incluso en la selección española en varias ventanas FIBA. Puede subir el balón o esperar abierto el tiro. Jugó 26 minutos en la semifinal de este sábado, el que más tras Granger, y solo tiró desde más allá de la línea de tres puntos.

11. Jayson Granger. Alma del equipo. Uruguayo de padre norteamericano, había postado por una retirada en su país, pero varios problemas raciales le animaron a regresar a España, en realidad a su segunda casa porque Estudiantes es el club en el que se formó cuando de joven se integró en el equipo de Liga EBA. Con 36 años no tiene el físico que mostró durante años en Euroliga (Baskonia, Efes, Alba Berlín), pero conoce el juego y domina los partidos. Decisivo ante Oviedo con tres triples consecutivos que valieron una remontada. Hizo 19 de valoración sin estar del todo acertado en el tiro.

15. Tanner McGrew. Experto tres-cuatro virginiano al que Ten conoce bien ya de su estancia en Fuenlabrada y valora su inteligencia en pista. Buen reboteador, saca partido de su fortaleza bajo tableros. No miró mucho el aro contra Oviedo (2 de 7 en la semifinal).

19. Hugo López Barrantes. Pivot de 2,06 formado en el Ramiro e internacional en las categorías formativas de España. Superó una grave lesión de rodilla y ahora es importante en la rotación. Movilidad en la zona, corre el contraataque y es hábil en el rebote.

23. Roberts Stumbris. Un clon de McGrew. Fortísimo alero letón que apenas frisa los dos metros de estatura, pero que es muy del gusto de Toni Ten, que le reclutó el pasado mes de febrero. Ascendió a ACB con San Pablo Burgos en un equipo en el que también se alineaban Joe Cremo y Dídac Cuevas. Mucho oficio e intangibles.

24. Lottanna Nwogbo. Aportó diez puntos en doce minutos en la semifinal contra Oviedo. En A Coruña se hizo un nombre en la categoría a base de contundencia y físico bajo los aros y una buena mano en media distancia. Tiene una buena conexión con Granger. Suele tener problemas con las faltas

29. Patricio Garino. Veterano jugador argentino con experiencia en Eurolliga, selección e incluso un breve paso por la NBA hace ya casi una década. Está en la cuesta abajo de su carrera, pero sigue teniendo presencia como un tres muy físico con capacidad para postear y rebotear. También con carisma y ascendente sobre sus compañeros. 6 puntos y 4 rebotes en 16 minutos en la semifinal. Acabó la temporada regular con un acierto por encima del 40% en tiros de tres.

51. Omar Silverio. Escolta dominicano que jugo la campaña pasada ACB en Bilbao y Granada. Un dos de manual, anotador y con capacidad para correr. Buen defensor y con carácter. 10 puntos en 18 minutos contra Oviedo.