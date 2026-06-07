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Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Estudiantes | Jorgensen dio el úlltimo empujoncito

Los minutos mágicos del escolta de New Jersey completaron el magnífico trabajo de todo el equipo en una final para la historia

Chaly Novo
Chaly Novo
07/06/2026 22:41
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Paul Jorgensen y sus compañeros celebran una canasta en la prórroga
Alberto Nevado
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La fe, la resiliencia, el no dar un balón por perdido, la garra, el despliegue físico durante 45 minutos... Un combo de virtudes auparon al Básquet Coruña de regreso a la ACB. Paul Jorgensen, el MVP de la final, le dio el último empujoncito. 

10 DÍDAC CUEVAS

El barcelonés se resarció de la sequía ofensiva en semifinales. Anotó cuatro veces desde la larga distancia. En diez intentos. Facilitó 4 canastas a sus compañeros, capturó 5 rebotes y defendió hasta la extenuación.

10 PAUL JORGENSEN

Deslumbró en el momento de la verdad. El Príncipe Harry de Harlem ascendió a Rey del Coliseum en un arranque de tiempo extra devastador. Hace un año, su fabulosa Final Four con el Fuenlabrada no bastó. Esta vez valió la gloria. El karma.

10 GUILLEM JOU

Al igual que en contra el Palencia, el cocapitán se dedicó a las tareas de intendencia. Defensa, rebote, intensidad, intangibles. Firmó uno de los pósters de la final: taponazo a Hugo López cuando el pívot del Estudiantes pretendía machacar.

10 CAIO PACHECO

Menos dinámico que en la semifinal pero casi igual de efectivo. Supo esperar su momento para imponerse, por talento y por físico, a sus pares. Selló definitivamente el ascenso con un 2+1 que acabó con la última resistencia colegial. La guinda a una Final Four fantástica.

10 ILIMANE DIOP

Dudó tanto a la hora de lanzar desde el arco como poco, nada, desde los 4,60 metros. Tiro libre a tiro libre (8 de 8), algunos en momentos muy importantes, superó la decena de puntos. Además bajó cuatro rebotes.

10 JOE CREMO

Muy tímido a la hora de lanzar, el neoyorquino empleó la mayor parte de su energía en defensa y en ayudar a una correcta circulación del balón (4 pases de canasta). Sumó parte de sus puntos cuando el Leyma estaba más apurado.

10 MUS BARRO

El Estudiantes cerró muy bien a partir del segundo cuarto. Apenas le llegaron balones en las cercanías del aro, pero supo aprovecharlos cuando Nwogbo regresó a la pista renqueante. Además, fue importantísimo en el rebote defensivo, tanto para cerrarlo como para capturarlo.

10 STRAHINJA MICOVIC

Otro partido de intangible del montenegrino. Tiró poco y sin acierto (0 de 3), aunque en defensa estuvo muy bien contra McGrew. De sus inteligentes bloqueos se aprovecharon sus compañeros. Ayudó mucho a cerrar el rebote en aro propio. 

10 ABDOU THIAM

Enchufadísimo desde su primera rotación. Defendió, atacó, reboteó y... los árbitros no le mostraron respeto alguno.Le faltó una pizca de suerte en varios tiros, que escupieron los aros, para redondear un poco más su actuación.

10 JACOBO DÍAZ

El madrileño se reencontró, contra el equipo en el que se crio, con su mejor versión tiradora: 3 de 4 desde los 6,75 metros. Y, cómo no, fue superimportante en tareas reboteadoras (5). Magnífica Final Four la suya.

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