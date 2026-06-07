Crónica | Remontada milagrosa del Básquet Coruña hacia la ACB (95-100)

Estudiantes-Leyma final Final Four Carlota Blanco

Un año después, el Básquet Coruña regresa a la ACB. Esta vez por la vía más difícil. En todos los sentidos. Contra la maldición del anfitrión de la Final Four, contra un trío arbitral de acento madrileño y con la enésima remontada: esta de QUINCE puntos en los seis minutos finales para sellar el pasaporte en la prórroga (95-100).

Tarde seca. En el exterior del Coliseum. Y en la pista. Fallos y más fallos en los dos primeros minutos. Los del Leyma, fundamentalmente desde el arco (0 de 4); los del Estudiantes, desde la media o corta distancia. Un libre convertido por el exnaranja Nwogbo fue el único alimento del cubo en el arranque.

Jacobo Díaz inauguró, con un triple, el marcador del equipo herculino, algo más precipitado en ataque el colegial, que optó por posesiones largas e intentar llevar balones al poste bajo. Sin embargo, los de Carles Marco tapiaron la pintura y a los de Toni Ten les costó un mundo lanzar con un mínimo de comodidad.

En esta situación, Silverio decidió coger la final por los cuernos. El escolta, que en defensa se emparejó de inicio con Pacheco, fue muy vertical hacia el aro de los este domingo visitantes. Cuevas, con una diana lejana, hizo que el Leyma doblase en el marcador al Estu; eso sí, con un marcador escuetísimo: 4-8.

Las excelentes defensas permitieron pocas alegrías en este acto inaugural, donde Giovanetti firmó la única canasta fácil, al contrataaque, en parte porque un resbalón quitó a Diop de su camino.

Thiam, que se movió muy en toda la pista, muy activo y dinámico, anotó tras rebote ofensivo y Pacheco, que había empezado con una bandeja al canto del tablero y un airball desde 6,75 metros, cerró los diez minutos iniciales con un acierto desde media distancia (6-12).

El brasileño también firmó, ahora en penetración, la primera canasta del segundo cuarto, justo antes de Jou taponase, frontalmente, al pívot Hugo López cuando el canterano del Ramiro se disponía a machacar.

Toni Ten tiró entonces de una zona 2-3, que frenó durante unos minutos la ofensiva naranja, incapaz de meter buenos balones en el poste a bajo a Barro para jugárselos ante Hugo López.

Silverio tiró de nuevo del carro azul. Cuatro puntos seguidos, atacando a su nuevo defensor, un Cuevas que acabó la semifinal con problemas físicos. Cremo, que no había mirado al aro, enroscó un triple sobre la bocina de posesión que devolvió al Leyma dos canasta de margen (17-21).

Pero el neoyorquino abrió la caja de los truenos. Silverio, con adicional incluido, y Granger, hicieron blanco desde lejos. Y Carles Marco gastó su primer tiempo muerto de la final (24-21). Tras el ínterin, la misma escena. Solo que al revés. Triples de Cuevas y Jacobo Díaz. Y tiempo muerto de Toni Ten.

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A partir de ahí y hasta el descanso, intercambio matemático de golpes. Canasta por canasta, libre por libre. Mate por mate. Primero reventó el aro Barro, a continuación lo hizo un Nwogbo renqueante. El senegalés volvió a castigar al nigeriano en el poste bajo, donde McGrew, con un palmeo afortunadísimo, bajó el telón de la primera mitad (34-36).

El intercambio se frenó en el tercer cuarto. El Estudiantes vio el aro como una piscina olímpica. Y Granger, perro viejo, se adueñó del partido. Entre los aciertos lejanos de los colegiales se intercalaron los ya habituales gritos de "¡fuera, fuera!". Habituales porque el Básquet Coruña se ha ganado el respeto de los rivales, pero no el de los árbitros.

Una bomba lejana de Garino dio al Estu su primera renta de dos canastas (53-48). La estiró Giovanetti, con 2+1, después de una falta escamoteada a Jacobo Díaz y unos pasos de Sergi García (58-50). El madrileño frenó, desde el arco, la escapada del equipo en que se crio. Pero dos acciones de Stumbris, triple sobre la bocina de posesión y culminando un pick & roll, reestableció la máxima al final de un tercer cuarto donde los de Toni Ten anotaron seis veces desde lejos, el doble que en toda la primera mitad.

Los ocho puntos pudieron ser tres más si el aro no escupiese un triple liberado de Garino en la primera posesión del cuarto periodo. ¿Una señal? No. Al menos de momento, porque el argentino no falló desde la esquina opuesta (70-59), provocando el tiempo muerto de Marco.

Al borde del KO

No solucionó nada. Dos libres del exnaranja Nwogbo y un triple de Silverio abrieron un abismo (75-60) con seis minutos y medio por delante. Marco tiró entonces de pequeños. Con cuatro en pista, el milagro empezó a cobrar cuerpo. Defensa perruna, mordiendo tobillos. Y poco a poco al Estu se le fue haciendo largo el partido.

Un triple de Cuevas levantó al Coliseum a falta de 2:20 (78-72) y otro de Pacheco, tras finta, hizo el 80-80 a 36 segundos del minuto 40. Dos posesiones. El Estu desperdició la suya con un mal triple de Granger. El Leyma, con un lío que se montaron entre Cuevas y Cremo.

En la prórroga surgió en todo su esplendor el jugador que necesita el Básquet Coruña. Jorgensen. El Príncipe Harry de Harlem se ganó el MVP de final en tres minutos mágicos, en los que firmó ocho puntos que dispararon a los naranjas (84-91).

Ahí terminó el sufrimiento y el milagro, uno más en esta temporada de tantos, se hizo equipo. Las escasas dudas que podían quedar acerca del campeón de la Final Four las zanjó Pacheco con un 2+1 después de una penetración y tiro a tabla al filo de lo imposible. Imposible, una palabra que no entra en el diccionario de Carles Marco y los nuevos doce héroes de A Coruña.

Estudiantes-Básquet Coruña

Estudiantes (6+28+31+15+17): Granger (17), McGrew (6), Nwogbo (13), Garino (9), Silverio (30) –cinco inicial– Giovanetti (5), Niang (2), Salin (0), Sergi García (7), Hugo López (0), Stumbris (8).

Leyma Básquet Coruña (12+24+21+23+20): Pacheco (18), Jorgensen (22), Jou (2), Micovic (0), Barro (4) –cinco inicial– Cuevas (12), Diop (13), Cremo (7), Thiam (10), Jacobo Díaz (12).

Árbitros: De Lucas, José Zafra, Lezcano. Sin eliminados.

Incidencias: Partido por el título de la Final Four disputado en el Coliseum ante 7.284 espectadores.