'A Coruña quere básquet' de ACB

Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB CARLOTA BLANCO

'A Coruña quere básquet'. Ese fue el lema que el Leyma escogió para esta temporada 2025-26 en Primera FEB, jugando con el anagrama y destacando las siglas ACB. Un mensaje claro que ha calado en la afición naranja, que ha demostrado a lo largo de toda la campaña que quiere básquet y que lo quiere de la máxima categoría nacional.

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6.500 personas presenciaron, según la Federación, la semifinal entre el Básquet Coruña y el Palencia en las gradas del Coliseum, pero la sensación que dio fue la de que eran bastantes más. El pabellón herculino presentó una de las mejores imágenes que se le recuerdan, rozando el lleno y con una variedad de colores que representaron a las cuatro aficiones de los distintos equipos participantes en la Final Four.

La afición del Leyma se concentró a mediodía en Matogrande, desde donde un centenar de seguidores marcharon hacia el Coliseum para juntarse con otro numeroso grupo y recibir al equipo entre cánticos y aplausos. Como quien da un relevo en una carrera de atletismo, en cuanto entró al recinto el último jugador del Leyma, la afición naranja se retiró de la valla y entró en escena la de Palencia, que dejó unas imágenes espectaculares con humo, banderas y bufandas a la llegada del autobús de su equipo.

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Una vez dentro del pabellón, la batalla se libró en la pista, pero también en las gradas. Los 800 palentinos dieron la sensación de ser más, cantando y animando desde antes de que diera comienzo el encuentro. La afición del Leyma no se quedó atrás. ‘Picados’ por el ambiente morado, los seguidores del Básquet Coruña apretaron, cantaron, animaron y silbaron cuando fue necesario para ser el sexto jugador de su equipo en la semifinal.

Las gargantas resonaron con cada triple, los silbidos metieron presión a los árbitros cuando fue necesario y las banderas ondearon a modo de celebración cuando sonó el bocinazo final. Con la victoria consumada llegó el ya tradicional ritual de unión entre equipo y afición, algo que no podía faltar tampoco en la Final Four. “Orgullosos de nuestros jugadores”, coreó a modo de consuelo la hinchada palentina, que durante varios pasajes del partido se había ilusionado con la sorpresa.

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Todo ocurrió en un ambiente en el que no faltaron varios ilustres actores del mundo de la canasta, como Luis Casimiro, el entrenador del Breogán, que en el descanso de la primera semifinal expresaba ante quien le daba conversación su querencia por una ACB con tres escuadras gallegas la próxima campaña. También estaba Raúl López, el presidente de Obradoiro. O Saulo Hernández, entrenador de Zamora, una de las grandes revelaciones de este año.

La mítica Demencia

El resultado ante Palencia alivió a la afición naranja. Buena parte de ella optó por salir entre un partido y otro a tomar un refrigerio, o simplemente a estirar las piernas. Luego regresaron para presencia el duelo del que iba a salir el rival del equipo de Carles Marco en la final por el ascenso. Pero no hubo grandes manifestaciones de apoyo a Oviedo o Estudiantes. La fuerza naranja presenció el partido y cedió la escena a las aficiones de los equipos que se la jugaban. Una de ellas, bien ruidosa, la mítica Demencia, hijos o quizás hasta nietos de los que fundaron ese singular grupo de animación allá por 1975. “Somos un equipo de patio de colegio”, cantaron orgullosos. Un clásico demente, como las referencias a Hare Krishna. No se escuchó, sin embargo, el mítico “España mañana será musulmana”. Las cosas han cambiado en algo más de medio siglo.

La Demencia, apenas un par de centenares de seguidores, empujó a los suyos cuando más lo necesitaban, una alerta sobre lo que puede ocurrir hoy en el Coliseum. La marea naranja le superará esta tarde en número, pero tendrá que entregarse a fondo para dejarse oír ante un colectivo que no perdona un instante de ruido.

Pero quienes latieron orgullosos fueron los seguidores de Oviedo, que abarrotaron una cuarta parte del tendido bajo del Coliseum y vibraron con su equipo. Algo se está forjando en la capital asturiana, donde el número de socios del equipo ha dado un empujón con el cambio de escenario de juego, de Pumarín al viejo y remodelado Palacio de los Deportes, contemporáneo del de A Coruña. Esta vez, en el Coliseum, sostuvieron a su equipo y acabaron con el Asturias patria querida. La Demencia se unió a los parabienes con gritos de Oviedo, Oviedo antes de que todo el mundo desfilase. Aún quedaba por jugarse la tercera semifinal, pero esa ya se dilucidó en la noche coruñesa.