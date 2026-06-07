Así serán el recibimiento y la previa de la afición al Básquet Coruña antes de la final por el ascenso a ACB

Dídac Cuevas saluda a varios aficionados presentes en los aledaños del Coliseum antes de la semifinal contra Palencia CARLOTA BLANCO

Llegó el gran día. Hoy no hay vuelta atrás. Alrededor de las 21.00 horas el Básquet Coruña y su afición ya sabrán si el club disputará la próxima temporada en liga ACB o en Primera FEB. El rival encargado de compartir destino no es otro que el histórico Estudiantes, que quiere poner punto y final a una larga travesía lejos del primer escalón del baloncesto nacional.

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La afición del Básquet Coruña, que no ha dejado de crecer en número e intensidad en los últimos años, ha organizado de nuevo las horas previas al encuentro para dotar al entorno del Coliseum de un color naranja desde antes del partido. Tras un recibimiento algo descafeinado en el día de ayer debido a la mala hora, que coincidía con comidas y sobremesas, el de hoy se presupone más espectacular, buscando emular o incluso superar el que se dio contra el Obradoiro el pasado mes de abril.

Para ello, la jornada naranja dará comienzo a las 15.30 horas en la plaza del Soho de Matogrande (calle Enrique Mariñas Romero, 32). Allí se empezará a gritar, cantar y animar durante aproximadamente una mientras se empieza a aglutinar la gente. El siguiente paso será a las 16.45 horas, cuando se marchará hacia el Coliseum a través del paso elevado de Alfonso Molina.

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El destino es claro: la puerta 14 del recinto, que será por la que entren los jugadores del Básquet Coruña tras bajarse del autobús. El autocar está previsto que llegue a este lugar a las 17.00 horas, previsiblemente con varios cientos de aficionados que crearán una marea naranja de camisetas, bufandas, banderas y botes de humo para recibir a los guerreros que pelearán en el Coliseum por el ascenso a ACB dos horas más tarde.

Desde la peña Espíritu 23 se invita a todos los aficionados del Leyma a entrar al recinto ya a las 18.00 horas (de naranja) para empezar a animar desde el calentamiento.