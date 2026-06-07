Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Final Four

Así serán el recibimiento y la previa de la afición al Básquet Coruña antes de la final por el ascenso a ACB

Está previsto que el autobús del equipo llegue a la puerta 14 del Coliseum a las 17.00 horas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/06/2026 10:45
Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB
Dídac Cuevas saluda a varios aficionados presentes en los aledaños del Coliseum antes de la semifinal contra Palencia
CARLOTA BLANCO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Llegó el gran día. Hoy no hay vuelta atrás. Alrededor de las 21.00 horas el Básquet Coruña y su afición ya sabrán si el club disputará la próxima temporada en liga ACB o en Primera FEB. El rival encargado de compartir destino no es otro que el histórico Estudiantes, que quiere poner punto y final a una larga travesía lejos del primer escalón del baloncesto nacional.

Leyma Básquet Coruña-Estudiantes

Previa | Una más. El Básquet Coruña encara la recta final hacia la ACB contra Estudiantes

Más información

La afición del Básquet Coruña, que no ha dejado de crecer en número e intensidad en los últimos años, ha organizado de nuevo las horas previas al encuentro para dotar al entorno del Coliseum de un color naranja desde antes del partido. Tras un recibimiento algo descafeinado en el día de ayer debido a la mala hora, que coincidía con comidas y sobremesas, el de hoy se presupone más espectacular, buscando emular o incluso superar el que se dio contra el Obradoiro el pasado mes de abril.

Para ello, la jornada naranja dará comienzo a las 15.30 horas en la plaza del Soho de Matogrande (calle Enrique Mariñas Romero, 32). Allí se empezará a gritar, cantar y animar durante aproximadamente una mientras se empieza a aglutinar la gente. El siguiente paso será a las 16.45 horas, cuando se marchará hacia el Coliseum a través del paso elevado de Alfonso Molina.

Galería

Galería | ¿Estuviste en el Básquet Coruña-Palencia? Búscate en nuestras imágenes del ambientazo para la Final Four del Coliseum

Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACBVer más imágenes

El destino es claro: la puerta 14 del recinto, que será por la que entren los jugadores del Básquet Coruña tras bajarse del autobús. El autocar está previsto que llegue a este lugar a las 17.00 horas, previsiblemente con varios cientos de aficionados que crearán una marea naranja de camisetas, bufandas, banderas y botes de humo para recibir a los guerreros que pelearán en el Coliseum por el ascenso a ACB dos horas más tarde. 

Desde la peña Espíritu 23 se invita a todos los aficionados del Leyma a entrar al recinto ya a las 18.00 horas (de naranja) para empezar a animar desde el calentamiento.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB

Así serán el recibimiento y la previa de la afición al Básquet Coruña antes de la final por el ascenso a ACB
Raúl Ameneiro
Leyma Básquet Coruña-Estudiantes

Previa | Una más. El Básquet Coruña encara la recta final hacia la ACB contra Estudiantes
Chaly Novo
_1AN9924

El 1x1 del rival del Leyma en la final por la ACB | Unos estudiantes ya veteranos
Juan L. Cudeiro
Miles de aficionados se dieron cita para recibir al Básquet Coruña y dejarse las gargantas en busca del ascenso a ACB

'A Coruña quere básquet' de ACB
Raúl Ameneiro